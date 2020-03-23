Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kaybıyla 84.246,17 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
23.03.2020 18:29
Son güncelleme : 23.03.2020 18:41
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.549.63 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,85, holding endeksi yüzde 2,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,25 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 13,82 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.
Analistler, Türkiye'de Kovid-19 salgınında ölüm ve vaka sayısının artmaya devam ettiğini, buna karşılık alınan tedbirlerin de birbiri ardına geldiğini ifade etti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiye destek sağlamak amacıyla sınırsız varlık alımı dahil yeni tedbirler açıklamasına karşın küresel piyasalardaki satış baskısının devam ettiğini belirten analistler, salgına ilişkin haber akışının piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini bildirdi.
Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), açıklayacağı Para
Politikası Kurulu Toplantı Özeti, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.000 ve 80.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
18:0584.246
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -1.549,62
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
18:056,6076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0548
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
18:057,1152
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0936
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1305
En Düşük
6,9716
18:05326,85
En Yüksek
|Değişim
|: 3,49%
|| 11,02
|Açılış
|: 326,85
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
327,37
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|14,52
|155.921.911
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.422.852
|% 10,00
|
|HUBVC
|13,64
|118.715.467
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.611.456
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|47.441
|% 10,00
|
|GRNYO
|0,90
|4.441.873
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|22.095
|% -10,00
|
|RALYH
|7,11
|2.091
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|114.375
|% -9,99
|
|MERIT
|11,29
|8.561
|% -9,97
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|ASELS
|20,80
|604.763.100
|% -2,80
|
|THYAO
|7,71
|492.975.904
|% -3,38
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|AKBNK
|5,36
|294.502.787
|% -2,90
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|IHLGM
|0,69
|73.772.345
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,74
|290.970.140
|% -9,87
|
|ODAS
|1,16
|107.612.824
|% -4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6044
|7,6426
|% -0,02
|
|Frank
|6,7000
|6,7404
|% 1,23
|
|Riyal
|1,7515
|1,7603
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.538
|1.540
|40,06
|
|Altın Gr.
|323
|323
|7,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,89
|12,92
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|2,71
|2,72
|0,06
|
|B. Petrol
|25,87
|25,87
|-1,11
|
Seans Raporu
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17:59GRNYO
Yüzde -7.00 oranında düşüşle 0.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 403, 522 adet işlem
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17:58BLCYT
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 441 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1344, 45 kaybederek (% -1.30 ) 102, 382
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17:57XU100
Endeks 84, 984 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 7, 619.00 milyon TL de
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17:57PGSUS
Yüzde -8.41 oranında düşüşle 23.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 989, 001 adet işlem