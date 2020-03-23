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Borsa günü düşüşle tamamladı

23.03.2020 18:29

Son güncelleme : 23.03.2020 18:41
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kaybıyla 84.246,17 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.549.63 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 8,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,85, holding endeksi yüzde 2,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla  kazandıran yüzde 5,25 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 13,82 ile menkul  kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, Türkiye'de Kovid-19 salgınında ölüm ve vaka sayısının  artmaya devam ettiğini, buna karşılık alınan tedbirlerin de birbiri ardına  geldiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiye destek sağlamak amacıyla  sınırsız varlık alımı dahil yeni tedbirler açıklamasına karşın küresel  piyasalardaki satış baskısının devam ettiğini belirten analistler, salgına  ilişkin haber akışının piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini bildirdi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB),  açıklayacağı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, yurt dışında ise dünya  genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri  Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.000 ve 80.000 seviyelerinin  destek konumunda olduğunu kaydetti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0584.246
Değişim :  -1,81% |  -1.549,62
Açılış :  83.044  
Önceki Kapanış :  85.796  
En Yüksek
86.587 En Düşük
82.528
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GUBRF 14,52 155.921.911 % 10,00  
DEVA 9,35 59.422.852 % 10,00  
HUBVC 13,64 118.715.467 % 10,00  
SELEC 6,93 17.611.456 % 10,00  
UZERB 1,76 47.441 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6044 7,6426 % -0,02  
Frank 6,7000 6,7404 % 1,23  
Riyal 1,7515 1,7603 % 0,74  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.538 1.540 40,06  
Altın Gr. 323 323 7,48  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 12,89 12,92 0,29  
Gümüş Gr. 2,71 2,72 0,06  
B. Petrol 25,87 25,87 -1,11  
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