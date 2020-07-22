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Borsa günü yatay tamamladı

22.07.2020 18:29

Son güncelleme : 22.07.2020 18:29
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 0,03 değer kazancıyla günü 118.079,91 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,91 puan artarken, toplam  işlem hacmi 23,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, holding endeksi yüzde  0,72 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,32  ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,24 ile iletişim oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs tedavisine ilişkin haber akışı ve  Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini  koruduğunu belirtti.

ABD, Çin'den Houston kentindeki başkonsolosluğunu boşaltmasını  istediğini anımsatan analistler, ABD'nin bu kararının piyasalar üzerindeki  etkilerinin izleneceğini ifade etti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi,  yurt dışında ise Euro Bölgesinde tüketici güveni başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi  için 117.000 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu, 121.000 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.

25 Haziran'daki son TCMB Para Pollitikası Kurulu toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADEL 18,48 44.270.221 % 10,00  
BFREN 733,80 56.982.275 % 10,00  
BUCIM 6,27 55.643.458 % 10,00  
CEMTS 11,00 197.622.896 % 10,00  
KENT 1.827,50 84.903.189 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6888 8,7324 % 0,36  
Frank 7,3412 7,3854 % 0,88  
Riyal 1,8214 1,8306 % 0,48  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 17,06  
Altın Gr. 408 409 4,76  
Cumhuriyet 2.652 2.674 27,90  
Tam 2.732 2.744 28,60  
Yarım 1.326 1.342 14,00  
Çeyrek 665 672 7,00  
Gümüş.Ons 22,26 22,28 0,98  
Gümüş Gr. 4,88 4,89 0,22  
B. Petrol 43,88 43,88 -0,44  
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