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Borsa günü yükselişle tamamladı

07.04.2020 18:16

Son güncelleme : 07.04.2020 18:40
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,34 değer kazancıyla 92.381,82 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 310,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,38 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,59 ile spor, en çok gerileyen yüzde 2,59 ile inşaat oldu.

Gün içinde yükseliş eğiliminde hareket ederek 94.478,62 puana kadar  yükselen BIST 100 endeksi, daha sonra bu bölgeden kar satışlarıyla kazançlarını kısmen geri verdi ve günü yüzde 0,34 değer kazancıyla 92.381,82 puandan  tamamladı.

Analistler, corona virüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentilere paralel küresel pay piyasalarında yükseliş eğiliminin sürdüğünü bildirdi.

Yarın, yurt dışında, Japonya'da ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek, 95.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.  





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0592.382
Değişim :  0,34% |  310,69
Açılış :  93.174  
Önceki Kapanış :  92.071  
En Yüksek
94.779 En Düşük
92.382
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 214,50 5.350.333 % 10,00  
IHEVA 2,42 6.976.654 % 10,00  
IDEAS 2,42 291.636 % 10,00  
METAL 0,88 62.767 % 10,00  
PGSUS 40,28 574.800.689 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3126 8,3543 % 0,61  
Frank 6,9377 6,9795 % 0,61  
Riyal 1,7926 1,8016 % -0,24  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 359 359 -2,59  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş Gr. 3,29 3,30 0,03  
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