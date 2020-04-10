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Borsa günü yükselişle tamamladı

10.04.2020 18:22

Son güncelleme : 10.04.2020 18:29
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kazancıyla 96.470,97 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 636,53 puan artarken, toplam  işlem hacmi 11,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi yüzde 1,30 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,50 ile inşaat,  en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile petrol, kimya, plastik oldu.

Artan küresel risk iştahı ile yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100  endeksi, günü yüzde 0,66 artışla 96.470,97 tamamlarken, haftalık değer kazancı  yüzde 7,73'e ulaştı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu  hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentilerin yanı sıra ABD  Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının genişleme adımlarının  borsaları desteklediğini ifade etti.

Gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, cari işlemler dengesi ve  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise sanayi  üretim endeksleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini  kaydeden analistler, G20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası  başkanları arasında gerçekleştirilmesi beklenen toplantının da gündemin odağında  bulunacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 ve 100.000  seviyelerinin direnç konumunda olduğunu vurguladı.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, Türkiye'de cari işlemler hesabının şubatta 1,3 milyar dolar açık vermesini,  arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise şubatta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyor.






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