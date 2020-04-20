Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kazancıyla 98.945,88 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
20.04.2020 18:30
Son güncelleme : 20.04.2020 18:30
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 766,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,2 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,15 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,56 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,04 ile spor oldu.
Analistler, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle Borsa
İstanbul'un, dünya borsalarına paralel yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirterek, salgına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.
Yarın yurt dışında Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de 2. el konut satışları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.
18:0598.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 766,06
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
18:056,9494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0178
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9498
En Düşük
6,8741
18:057,5555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0182
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5602
En Düşük
7,4695
18:05378,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,10
|Açılış
|: 378,35
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
379,24
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,33
|389.241
|% 10,00
|
|CASA
|13,75
|153.218
|% 10,00
|
|BALAT
|2,42
|263.523
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.857.669
|% 9,98
|
|AYCES
|19,29
|1.399.701
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|7.446.795
|% -9,98
|
|ITTFH
|2,73
|182.132.149
|% -9,90
|
|SANFM
|6,74
|13.224.438
|% -9,89
|
|SODSN
|20,00
|204.125
|% -9,28
|
|UZERB
|2,61
|284.495
|% -8,42
|
|GARAN
|8,39
|853.628.264
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|729.061.821
|% 1,03
|
|THYAO
|10,64
|688.471.512
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|MGROS
|29,76
|438.867.436
|% 2,06
|
|ODAS
|1,61
|359.149.208
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,09
|212.583.656
|% 3,81
|
|KRDMD
|2,27
|324.724.339
|% 6,57
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|YKBNK
|2,01
|266.814.407
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6298
|8,6731
|% -0,10
|
|Frank
|7,1558
|7,1989
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8451
|1,8544
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.693
|8,31
|
|Altın Gr.
|378
|378
|2,48
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.480
|-43,30
|
|Tam
|2.493
|2.556
|-40,80
|
|Yarım
|1.211
|1.242
|-21,70
|
|Çeyrek
|607
|621
|-10,80
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,33
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|26,62
|26,62
|-1,46
|