GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günü yükselişle tamamladı

20.04.2020 18:30

Son güncelleme : 20.04.2020 18:30
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kazancıyla 98.945,88 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 766,06 puan artarken, toplam  işlem hacmi 10,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 değer kazanırken, holding endeksi yüzde  0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,56  ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,04 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) tedavisine ilişkin  olumlu haber akışının etkisiyle Borsa İstanbul'un, dünya borsalarına paralel  yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirterek, salgına ilişkin haber akışının  yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.

Yarın yurt dışında Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de 2. el konut  satışları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 seviyesinin destek, 100.000  puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

 




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.946
Değişim :  0,78% |  766,06
Açılış :  98.662  
Önceki Kapanış :  98.180  
En Yüksek
99.267 En Düşük
98.068
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGCYH 0,33 389.241 % 10,00  
CASA 13,75 153.218 % 10,00  
BALAT 2,42 263.523 % 10,00  
DOKTA 26,46 22.857.669 % 9,98  
AYCES 19,29 1.399.701 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6298 8,6731 % -0,10  
Frank 7,1558 7,1989 % 0,21  
Riyal 1,8451 1,8544 % 0,31  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.691 1.693 8,31  
Altın Gr. 378 378 2,48  
Cumhuriyet 2.421 2.480 -43,30  
Tam 2.493 2.556 -40,80  
Yarım 1.211 1.242 -21,70  
Çeyrek 607 621 -10,80  
Gümüş.Ons 15,30 15,33 0,12  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,04  
B. Petrol 26,62 26,62 -1,46  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru