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Borsa günü yükselişle tamamladı

20.05.2020 18:31

Son güncelleme : 20.05.2020 18:43
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazancıyla 102.157,53 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 174,57 puan artarken, toplam  işlem hacmi 13 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde  0,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,51 ile  menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,85 ile ticaret  oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında en kötünün  geride kaldığı ve karantina tedbirlerinin kaldırılmaya devam edeceği  beklentilerinin dünya borsalarını desteklediğini kaydetti.

Bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) nisan ayı toplantı tutanaklarının  takip edileceğini kaydeden analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz  kararının yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satın alma Yöneticileri  Endeksi (PMI) verileri  başta olmak üzere veri gündemini takip edileceğini  belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.000 seviyesinin direnç, 100.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz  indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim  beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu.




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KUTPO 23,10 9.632.974 % 10,00  
EGCYO 1,43 3.865.314 % 10,00  
VESBE 24,20 33.215.386 % 10,00  
TSGYO 2,42 18.593.037 % 10,00  
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Sterlin 8,2950 8,3366 % 0,28  
Frank 7,0061 7,0483 % 0,92  
Riyal 1,8011 1,8101 % 0,18  
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Altın Gr. 381 381 1,30  
Cumhuriyet 2.465 2.500 3,50  
Tam 2.538 2.565 3,50  
Yarım 1.238 1.254 1,70  
Çeyrek 619 627 0,80  
Gümüş.Ons 17,47 17,50 0,14  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 0,04  
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