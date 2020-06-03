Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 109.111,34 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
03.06.2020 18:38
Son güncelleme : 03.06.2020 18:50
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.014,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,9 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,33 ve holding endeksi yüzde 1,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,29 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde yüzde 1,64 ile madencilik oldu.
BIST 100 endeksi, 109.111,34 puanla 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi ve yükseliş serisini üst üste 11'inci işlem gününe taşıdı.
Analistler, küresel piyasalarda bol likidite ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin iyimserliğin risk iştahını artırdığını belirterek, yatırımcıların pay piyasalarına ilgisinin devam ettiğini aktardı.
Yarın yurt dışında Avrupa Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 ve 111.600 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.
18:05109.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.014,07
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
18:056,7432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0380
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
18:057,5830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0816
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
18:05367,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -4,30
|Açılış
|: 367,83
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,32
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|21.040.589
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.936.870
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.202.211
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|25.983.085
|% 10,00
|
|SALIX
|9,80
|618.128
|% 9,99
|
|RTALB
|18,92
|41.821.524
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.792.082
|% -9,93
|
|TACTR
|4,60
|1.119.644
|% -9,80
|
|GLBMD
|4,74
|5.694.427
|% -9,02
|
|GUBRF
|24,24
|244.154.759
|% -7,06
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|ASELS
|31,76
|1.013.058.164
|% -2,64
|
|THYAO
|12,53
|682.797.476
|% -0,63
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|AEFES
|19,70
|566.539.232
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|425.113.598
|% 4,52
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,44
|327.070.301
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,36
|176.898.884
|% 4,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4642
|8,5066
|% 0,98
|
|Frank
|6,9748
|7,0169
|% 0,64
|
|Riyal
|1,7892
|1,7982
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-30,79
|
|Altın Gr.
|367
|368
|-4,61
|
|Cumhuriyet
|2.389
|2.420
|-35,60
|
|Tam
|2.459
|2.491
|-28,80
|
|Yarım
|1.200
|1.216
|-17,90
|
|Çeyrek
|600
|608
|-8,90
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,81
|-0,09
|
|B. Petrol
|39,65
|39,65
|0,08
|