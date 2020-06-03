Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günü yükselişle tamamladı

03.06.2020 18:38

Son güncelleme : 03.06.2020 18:50
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 109.111,34 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.014,07 puan artarken, toplam  işlem hacmi 14,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,33 ve holding endeksi yüzde 1,30 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,29 ile elektrik,  en çok gerileyen ise yüzde yüzde 1,64 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, 109.111,34 puanla 6 Mart'tan bu yana en yüksek  kapanışını gerçekleştirdi ve yükseliş serisini üst üste 11'inci işlem gününe  taşıdı.

Analistler, küresel piyasalarda bol likidite ve ekonomilerin yeniden  açılmasına ilişkin iyimserliğin risk iştahını artırdığını belirterek,  yatırımcıların pay piyasalarına ilgisinin devam ettiğini aktardı.

Yarın yurt dışında Avrupa Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere  veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler,  teknik açıdan BIST 100  endeksinde 109.500 ve 111.600 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu  kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05109.111
Değişim :  0,94% |  1.014,07
Açılış :  108.926  
Önceki Kapanış :  108.097  
En Yüksek
109.231 En Düşük
108.327
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 84,15 21.040.589 % 10,00  
FRIGO 17,93 1.936.870 % 10,00  
ARDYZ 29,26 74.202.211 % 10,00  
DENCM 8,36 25.983.085 % 10,00  
SALIX 9,80 618.128 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4642 8,5066 % 0,98  
Frank 6,9748 7,0169 % 0,64  
Riyal 1,7892 1,7982 % 0,58  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.697 1.697 -30,79  
Altın Gr. 367 368 -4,61  
Cumhuriyet 2.389 2.420 -35,60  
Tam 2.459 2.491 -28,80  
Yarım 1.200 1.216 -17,90  
Çeyrek 600 608 -8,90  
Gümüş.Ons 17,57 17,61 -0,48  
Gümüş Gr. 3,81 3,81 -0,09  
B. Petrol 39,65 39,65 0,08  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru