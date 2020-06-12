Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kazancıyla 109.835,47 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
12.06.2020 18:20
Son güncelleme : 12.06.2020 18:32
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 680,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,5 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 1,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,75 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile madencilik oldu.
Analistler, haftaya yurt içinde beklenti anketi istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de ve Çin'de sanayi üretimi, Euro
Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 ve 106.400 seviyelerinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
18:05109.835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 680,06
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
18:056,8355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0039
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
18:057,6901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0410
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6815
18:05381,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,28
|Açılış
|: 381,30
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.579.537
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.847.878
|% 10,00
|
|BRISA
|12,10
|99.954.879
|% 10,00
|
|CELHA
|11,01
|12.328.650
|% 9,99
|
|KSTUR
|42,12
|108.404
|% 9,97
|
|UMPAS
|0,81
|257.860
|% -10,00
|
|AYCES
|37,44
|751.952
|% -9,96
|
|EGCYO
|1,63
|1.519.549
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|876.834
|% -9,94
|
|ARTI
|2,03
|974.265
|% -9,78
|
|THYAO
|12,76
|1.018.230.018
|% 1,92
|
|ASELS
|32,20
|960.670.706
|% -0,12
|
|GARAN
|8,14
|885.223.213
|% -0,25
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|TSKB
|1,25
|391.055.027
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,56
|410.730.489
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,75
|159.688.751
|% 2,74
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5488
|8,5917
|% -0,55
|
|Frank
|7,1560
|7,1991
|% -0,84
|
|Riyal
|1,8164
|1,8255
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|3,59
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.490
|4,30
|
|Tam
|2.536
|2.558
|4,40
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|2,20
|
|Çeyrek
|619
|625
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,46
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,49
|38,49
|-0,06
|
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