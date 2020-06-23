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Borsa günü yükselişle tamamladı

23.06.2020 18:21

Son güncelleme : 23.06.2020 18:43
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kazancıyla günü 115.338,85 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 148,79 puan artarken, toplam  işlem hacmi 21,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96 değer kaybederken,  holding endeksi  yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde  2,86 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 5,61 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi,  115.338,85 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yarın yurt içinde  imalat sanayi kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise Çin'de  cari işlemler dengesi ve Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve  118.000 seviyelerinin  direnç olarak öne çıktığını  belirten analistler, 112.000 puanın ise destek  konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05115.339
Değişim :  0,13% |  148,80
Açılış :  115.617  
Önceki Kapanış :  115.190  
En Yüksek
116.279 En Düşük
115.060
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PEKGY 8,47 45.046.904 % 10,00  
ECZYT 14,81 112.655.752 % 9,95  
AKMGY 30,06 7.540.467 % 9,95  
ULAS 4,54 8.639.435 % 9,93  
AYEN 4,01 114.123.588 % 9,86  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5501 8,5930 % 0,47  
Frank 7,2301 7,2736 % 0,50  
Riyal 1,8192 1,8283 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.766 10,95  
Altın Gr. 389 389 2,81  
Cumhuriyet 2.524 2.537 14,20  
Tam 2.590 2.602 14,60  
Yarım 1.262 1.273 7,10  
Çeyrek 633 637 3,50  
Gümüş.Ons 17,92 17,95 0,18  
Gümüş Gr. 3,95 3,95 0,05  
B. Petrol 43,50 43,50 0,42  
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