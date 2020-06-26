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Borsa günü yükselişle tamamladı

26.06.2020 18:33

Son güncelleme : 26.06.2020 18:33
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazancıyla günü 114.668,41 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 529,46 puan artarken, toplam  işlem hacmi 15 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,79 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,09 ile elektrik,  en çok gerileyen ise yüzde 0,74 ile madencilik oldu.

Analistler, ekonomi yönetimi ve merkez bankalarının teşviklerinin  devam edeceği beklentileri ile dünya borsalarında pozitif bir seyir izlendiğini  kaydetti.

Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin  odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, haftaya yurt içinde enflasyon  ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de yayımlanacak istihdam raporu,  ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, Avro Bölgesinde enflasyon, dünya  genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak  üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 seviyesinin  direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05114.668
Değişim :  0,46% |  529,46
Açılış :  115.117  
Önceki Kapanış :  114.139  
En Yüksek
115.355 En Düşük
114.389
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 33,52 104.034.865 % 9,97  
GLRYH 13,59 36.965.889 % 9,95  
ORGE 6,97 80.773.709 % 9,94  
DAGHL 7,97 8.717.861 % 9,93  
EKIZ 10,42 2.568.140 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4304 8,4726 % -0,67  
Frank 7,1971 7,2405 % -0,02  
Riyal 1,8221 1,8313 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.761 1.762 -1,94  
Altın Gr. 387 387 -1,63  
Cumhuriyet 2.511 2.530 -10,50  
Tam 2.585 2.596 -10,80  
Yarım 1.256 1.270 -5,30  
Çeyrek 628 636 -2,70  
Gümüş.Ons 17,67 17,70 -0,11  
Gümüş Gr. 3,88 3,88 -0,04  
B. Petrol 40,77 40,77 -0,28  
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