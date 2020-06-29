Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günü yükselişle tamamladı

29.06.2020 18:34

Son güncelleme : 29.06.2020 18:34
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 1,02 değer kazancıyla günü 115.843,01 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.174,60 puan artarken, toplam  işlem hacmi 18,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,68, holding endeksi yüzde 1,23 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok  gerileyen ise yüzde 1,66 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımlarla günü  115.843,01 puandan tamamlayarak 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını  gerçekleştirdi.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip corona virüs salgınına ilişkin  endişelerin artması nedeniyle konuyla ilgili haber akışının gündemin odağındaki  yerini koruduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de  açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de tüketici güveni, Avro  Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 seviyesinin direnç, 112.000  puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05115.843
Değişim :  1,02% |  1.174,60
Açılış :  114.776  
Önceki Kapanış :  114.668  
En Yüksek
116.015 En Düşük
114.432
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 1.320,00 2.504.960 % 10,00  
DGKLB 2,75 248.586.925 % 10,00  
BJKAS 2,75 201.085.689 % 10,00  
SEKFK 5,06 12.859.127 % 10,00  
DENGE 1,54 1.739.121 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3758 8,4178 % -0,68  
Frank 7,1878 7,2311 % -0,21  
Riyal 1,8220 1,8312 % -0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.773 0,82  
Altın Gr. 391 391 -0,00  
Cumhuriyet 2.530 2.551 10,30  
Tam 2.604 2.617 10,60  
Yarım 1.265 1.280 5,20  
Çeyrek 633 641 2,60  
Gümüş.Ons 17,81 17,83 0,04  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 -0,00  
B. Petrol 41,35 41,35 0,42  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru