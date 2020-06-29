Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 1,02 değer kazancıyla günü 115.843,01 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
29.06.2020 18:34
Son güncelleme : 29.06.2020 18:34
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.174,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira
seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 3,68, holding endeksi yüzde 1,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,66 ile ticaret oldu.
BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımlarla günü 115.843,01 puandan tamamlayarak 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, küresel piyasalarda yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerin artması nedeniyle konuyla ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
Yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de tüketici güveni, Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
18:05115.843
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.174,60
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
116.015
En Düşük
114.432
18:056,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
18:057,7098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7414
En Düşük
7,6775
18:05390,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,23
|Açılış
|: 390,92
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|2.504.960
|% 10,00
|
|DGKLB
|2,75
|248.586.925
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|201.085.689
|% 10,00
|
|SEKFK
|5,06
|12.859.127
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.739.121
|% 10,00
|
|DAGI
|6,02
|13.936.935
|% -9,88
|
|GLBMD
|4,82
|7.040.166
|% -7,31
|
|TSPOR
|7,59
|508.007.293
|% -6,99
|
|ORGE
|6,55
|137.021.216
|% -6,03
|
|AYEN
|5,01
|242.823.779
|% -6,00
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|HALKB
|6,55
|1.001.231.427
|% 3,97
|
|ASELS
|32,06
|970.740.072
|% 1,97
|
|AKBNK
|6,11
|843.739.863
|% 3,74
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|641.279.695
|% 1,59
|
|TSKB
|1,30
|354.383.686
|% 4,00
|
|KRDMD
|3,12
|834.427.112
|% 2,63
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3758
|8,4178
|% -0,68
|
|Frank
|7,1878
|7,2311
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|0,82
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.551
|10,30
|
|Tam
|2.604
|2.617
|10,60
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|5,20
|
|Çeyrek
|633
|641
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,83
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,35
|41,35
|0,42
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