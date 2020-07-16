Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 0,91 değer kazancıyla günü 118.807,53 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
16.07.2020 18:33
Son güncelleme : 16.07.2020 18:33
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.066,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 20,6 milyar lira
seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,21 ile spor oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışı ile pozitif gelen verilerin ise pay piyasalarında aşağı yönlü fiyatlamaları dengeleyen unsurlar olarak öne çıktığına işaret etti.
Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının açıklayacağı Profesyonel Tahminciler Anketi, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 puanın destek, 120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
18:05118.808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.066,43
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
18:056,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8484
18:057,8476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0213
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8069
18:05398,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,91
|Açılış
|: 398,06
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|898.263
|% 10,00
|
|ASUZU
|17,82
|126.931.709
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.939.851
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.786.218
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.581.205
|% 9,99
|
|RTALB
|34,00
|85.367.943
|% -8,90
|
|BMELK
|5,50
|114.891
|% -8,79
|
|EKIZ
|8,55
|1.858.688
|% -7,57
|
|HALKS
|3,31
|323.238
|% -7,54
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|ASELS
|33,16
|1.197.544.465
|% 3,37
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% -2,56
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|THYAO
|11,95
|1.020.954.860
|% 1,27
|
|GARAN
|7,98
|1.013.794.100
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% -2,56
|
|ODAS
|2,88
|966.212.280
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,82
|464.836.845
|% 1,11
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|TRKCM
|4,57
|901.050.695
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6121
|8,6553
|% 0,09
|
|Frank
|7,2371
|7,2807
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-4,95
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.614
|-2,80
|
|Tam
|2.669
|2.683
|-2,90
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|-1,40
|
|Çeyrek
|650
|657
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,33
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,70
|43,70
|-0,09
|