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Borsa günü yükselişle tamamladı

20.03.2020 18:18

Son güncelleme : 20.03.2020 18:29
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazancıyla 85.795,79 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 600,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,71 ile iletişim, en çok gerileyen yüzde 3,75 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin  endişelerin devam etmesine karşın, merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme adımlarıyla küresel piyasalarda toparlanmaların görüldüğünü ifade  etti.

Haftaya yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda tepki yükselişinin kısa vadeli trende  dönüşebileceğini vurguladı.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0585.796
Değişim :  0,70% |  600,40
Açılış :  87.217  
Önceki Kapanış :  85.195  
En Yüksek
88.093 En Düşük
85.005
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASUZU 7,59 2.254.124 % 10,00  
BIZIM 8,25 21.582.812 % 10,00  
DOCO 254,10 6.684.881 % 10,00  
EGCYO 0,22 18.917 % 10,00  
DESA 2,20 1.470.807 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7351 7,7739 % 3,22  
Frank 6,6339 6,6739 % 0,35  
Riyal 1,7338 1,7425 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.491 1.492 19,50  
Altın Gr. 314 314 4,14  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,59 12,63 0,49  
Gümüş Gr. 2,66 2,67 0,12  
B. Petrol 28,02 28,02 -0,45  
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