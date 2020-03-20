Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazancıyla 85.795,79 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
20.03.2020 18:18
Son güncelleme : 20.03.2020 18:29
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 600,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,71 ile iletişim, en çok gerileyen yüzde 3,75 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme adımlarıyla küresel piyasalarda toparlanmaların görüldüğünü ifade etti.
Haftaya yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda tepki yükselişinin kısa vadeli trende dönüşebileceğini vurguladı.
18:0585.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 600,40
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
18:056,5461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
18:057,0247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0234
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0347
En Düşük
6,9588
18:05313,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 3,72
|Açılış
|: 313,46
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|2.254.124
|% 10,00
|
|BIZIM
|8,25
|21.582.812
|% 10,00
|
|DOCO
|254,10
|6.684.881
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|18.917
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.470.807
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|239.214.578
|% -9,59
|
|ARTI
|0,64
|65.279
|% -8,57
|
|ISYAT
|2,76
|177.579.001
|% -7,38
|
|KLMSN
|10,55
|35.621.975
|% -5,89
|
|BIMAS
|49,82
|230.643.114
|% -4,56
|
|GARAN
|7,46
|912.320.441
|% -1,58
|
|THYAO
|7,98
|563.904.694
|% 0,50
|
|ASELS
|21,40
|470.476.564
|% 1,42
|
|YKBNK
|1,88
|284.354.706
|% -1,05
|
|ECILC
|3,32
|258.002.043
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,88
|284.354.706
|% -1,05
|
|GARAN
|7,46
|912.320.441
|% -1,58
|
|TSPOR
|1,98
|239.214.578
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|136.316.152
|% 3,39
|
|ISFIN
|3,04
|253.898.733
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7351
|7,7739
|% 3,22
|
|Frank
|6,6339
|6,6739
|% 0,35
|
|Riyal
|1,7338
|1,7425
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.492
|19,50
|
|Altın Gr.
|314
|314
|4,14
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,59
|12,63
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|0,12
|
|B. Petrol
|28,02
|28,02
|-0,45
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