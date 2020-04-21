Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 azalışla 97.742,71 puana geriledi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
21.04.2020 13:15
Son güncelleme : 21.04.2020 13:21
AA
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.203,17 puan azalarak 97.742,71 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,53, holding endeksi yüzde 1,26 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,38 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,54 ile inşaat oldu.
Analistler, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşün şokuyla satıcılı seyreden küresel pay piyasalarına paralel, Borsa İstanbul'un da düşüş eğiliminde hareket ettiğini kaydetti.
Öğleden sonra, petrol fiyatlarının seyrinin yanı sıra ABD'de 2. el konut satışı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 seviyesinin destek, 99.000 puanın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.
13:0597.754
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -1.191,97
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
13:056,9723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0332
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9754
En Düşük
6,9352
13:057,5483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0101
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
13:05376,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,24
|Açılış
|: 376,24
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.383.091
|% 10,00
|
|BIZIM
|13,45
|79.372.758
|% 9,98
|
|BALAT
|2,66
|221.102
|% 9,92
|
|EKIZ
|5,54
|948.420
|% 9,92
|
|ULUUN
|8,78
|56.380.456
|% 9,89
|
|YBTAS
|6.980,00
|69.800
|% -5,93
|
|QNBFL
|117,40
|14.660.886
|% -4,94
|
|PKENT
|139,10
|292.192
|% -4,46
|
|EGPRO
|11,10
|1.992.309
|% -4,06
|
|PGSUS
|49,42
|32.550.096
|% -4,04
|
|ODAS
|1,65
|348.571.572
|% 2,48
|
|THYAO
|10,45
|308.373.525
|% -1,79
|
|GARAN
|8,25
|308.155.004
|% -1,67
|
|ASELS
|26,98
|296.702.023
|% -1,53
|
|GSRAY
|2,50
|184.214.904
|% 8,23
|
|ODAS
|1,65
|348.571.572
|% 2,48
|
|GSRAY
|2,50
|184.214.904
|% 8,23
|
|KRDMD
|2,20
|118.031.033
|% -3,08
|
|YKBNK
|1,99
|104.699.568
|% -1,00
|
|ADESE
|1,28
|62.792.822
|% 4,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5867
|8,6298
|% -0,17
|
|Frank
|7,1585
|7,2016
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-18,80
|
|Altın Gr.
|376
|377
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|2.417
|2.475
|-9,10
|
|Tam
|2.480
|2.539
|-20,80
|
|Yarım
|1.208
|1.239
|-4,50
|
|Çeyrek
|606
|620
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,96
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|19,59
|19,59
|-5,98
|