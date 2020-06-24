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Borsa günün ilk yarısında geriledi

24.06.2020 13:10

Son güncelleme : 24.06.2020 13:30
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kaybederek 114.960,29 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden  BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 378,56 puan azalarak 114.960,29  seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,17 ve holding endeksi yüzde 0,49 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile  madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2 ile inşaat oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Öğleden sonra ABD'de FHFA konut fiyat endeksi verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve  118.000 seviyelerinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMAS 1,43 432.190.730 % 10,00  
AKMGY 33,06 5.388.073 % 9,98  
ULAS 4,99 15.974.053 % 9,91  
KSTUR 48,90 59.703 % 9,74  
SAMAT 2,54 30.753.496 % 8,55  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5531 8,5960 % 0,08  
Frank 7,2318 7,2754 % 0,21  
Riyal 1,8227 1,8318 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 10,34  
Altın Gr. 392 392 2,80  
Cumhuriyet 2.543 2.557 19,10  
Tam 2.609 2.622 19,60  
Yarım 1.271 1.283 9,60  
Çeyrek 638 642 4,80  
Gümüş.Ons 17,97 18,01 0,05  
Gümüş Gr. 3,96 3,96 0,01  
B. Petrol 42,19 42,19 -0,44  
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