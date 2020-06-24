Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kaybederek 114.960,29 puana geriledi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
24.06.2020 13:10
Son güncelleme : 24.06.2020 13:30
AA
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 378,56 puan azalarak 114.960,29 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,17 ve holding endeksi yüzde 0,49 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2 ile inşaat oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.
Öğleden sonra ABD'de FHFA konut fiyat endeksi verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
13:15115.017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -321,36
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
13:156,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
13:157,7501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7308
13:15392,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,80
|Açılış
|: 392,08
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|432.190.730
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,06
|5.388.073
|% 9,98
|
|ULAS
|4,99
|15.974.053
|% 9,91
|
|KSTUR
|48,90
|59.703
|% 9,74
|
|SAMAT
|2,54
|30.753.496
|% 8,55
|
|EKIZ
|10,31
|1.222.235
|% -9,96
|
|RTALB
|31,58
|44.706.049
|% -9,72
|
|GLRYH
|13,40
|15.904.770
|% -8,47
|
|BAYRK
|8,39
|8.207.707
|% -6,57
|
|EMNIS
|4,00
|31.556
|% -5,88
|
|GUSGR
|4,73
|607.622.487
|% 3,50
|
|GARAN
|8,35
|500.830.677
|% -1,30
|
|KARSN
|2,85
|457.375.433
|% 4,40
|
|KRDMD
|3,00
|444.621.415
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,43
|432.190.730
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,43
|432.190.730
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,87
|170.774.680
|% 7,41
|
|KARSN
|2,85
|457.375.433
|% 4,40
|
|KRDMD
|3,00
|444.621.415
|% 1,35
|
|GUSGR
|4,73
|607.622.487
|% 3,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5531
|8,5960
|% 0,08
|
|Frank
|7,2318
|7,2754
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|10,34
|
|Altın Gr.
|392
|392
|2,80
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.557
|19,10
|
|Tam
|2.609
|2.622
|19,60
|
|Yarım
|1.271
|1.283
|9,60
|
|Çeyrek
|638
|642
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,96
|0,01
|
|B. Petrol
|42,19
|42,19
|-0,44
|