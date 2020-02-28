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Borsa günün ilk yarısında geriledi

28.02.2020 13:32

Son güncelleme : 28.02.2020 13:32
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 5,02 azalışla 104.879,21 puana düştü.



AA

Günün ilk yarısında dünya borsalarına paralel satıcılı bir seyir  izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5.539,16  puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,90 ve holding endeksi yüzde 4.86  değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında değer kaybederken, en  çok gerileyen yüzde 8,13 ile turizm oldu.

Analistler, koronavirüs salgını ile ilgili haber akışı ve ekonomiye  olumsuz etkilerinin ilk tahminlerden güçlü olabileceğine ilişkin beklentilerin  dünya borsalarında sert düşüşlere neden olduğunu belirterek, yurt içinde ise  Suriye'deki gelişmelerin risk algısını artırdığını ifade etti.

Öğleden sonra yurt dışında Almanya'da enflasyon ile ABD'de kişisel  gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler,  teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 103.900 ve 101.200 seviyelerinin destek konumunda  olduğunu bildirdi.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUBVC 25,78 12.111.212 % 11,44  
OYAYO 3,73 18.949.406 % 10,36  
MEMSA 0,37 982.986 % 8,82  
AKSEN 3,80 13.258.013 % 8,26  
NIBAS 7,00 27.133 % 7,69  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0396 8,0799 % 0,87  
Frank 6,4663 6,5052 % 1,48  
Riyal 1,6624 1,6707 % 0,89  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.626 1.627 -10,69  
Altın Gr. 327 327 1,04  
Cumhuriyet 2.173 2.206 -2,00  
Tam 2.160 2.214 -5,25  
Yarım 1.044 1.071 -2,54  
Çeyrek 524 535 -1,27  
Gümüş.Ons 17,19 17,23 -0,43  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 -0,06  
B. Petrol 49,91 49,91 -1,82  
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