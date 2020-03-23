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Borsa günün ilk yarısında geriledi

23.03.2020 13:24

Son güncelleme : 23.03.2020 13:24
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,75 azalışla 83.442,79 puana düştü.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, saat  13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.335,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi  2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,54, holding endeksi yüzde 3,81  geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,85 ile ticaret,  en çok gerileyen yüzde 14,40 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, Türkiye'de Kovid-19 salgınında ölüm ve vaka sayısının  artmaya devam ettiğini, buna karşılık alınan tedbirlerin de birbiri ardına  geldiğini ifade etti.

Küresel piyasalardaki panik havasının devam ettiğini belirten  analistler, buna bağlı olarak bugün ABD ve Avrupa vadeli işlemlerinde borsa  endekslerinin yüzde 5'e varan düşüşler kaydettiğini söyledi.

Analistler, salgına ilişkin haber akışının piyasalar üzerinde etkili  olmaya devam edeceğini bildirdi. Öğleden sonra yurt dışında ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi  ve Euro Bölgesi'nde tüketici güveni verilerinin takip edileceğini aktaran  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.000 ve 80.000 seviyelerinin  destek konumunda olduğunu kaydetti.





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DEVA 9,35 51.985.461 % 10,00  
UZERB 1,76 36.626 % 10,00  
ECZYT 8,60 33.123.154 % 9,97  
AYCES 7,39 972.649 % 9,97  
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Sterlin 7,6098 7,6480 % 0,05  
Frank 6,6500 6,6900 % 0,48  
Riyal 1,7525 1,7613 % 0,80  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.493 1.493 -5,70  
Altın Gr. 316 317 0,76  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 12,56 12,59 -0,04  
Gümüş Gr. 2,66 2,67 0,01  
B. Petrol 25,54 25,54 -1,44  
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