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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

07.04.2020 13:19

Son güncelleme : 07.04.2020 13:28
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,06 artışla 93.972,06 puana çıktı.



AA

Günün ilk yarısında en yüksek 94.462,51 puanı gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.900,93 puan artarak 93.972,06 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde  gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi yüzde 2,93 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 9,56 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini, salgının ivme kaybettiğine yönelik haberlerin risk iştahını artırdığını söyledi.

Öğleden sonra, veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 puanın destek, 95.000-95.500 bandının direnç olarak öne çıktığını kaydetti.





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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDEAS 2,42 219.967 % 10,00  
METAL 0,88 19.760 % 10,00  
PGSUS 40,28 347.565.235 % 9,99  
KLNMA 30,38 14.950.467 % 9,99  
DOCO 287,70 18.263.999 % 9,98  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2945 8,3361 % 0,39  
Frank 6,9174 6,9590 % 0,31  
Riyal 1,7906 1,7996 % -0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.654 -8,32  
Altın Gr. 358 359 -3,37  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,18 15,22 0,19  
Gümüş Gr. 3,28 3,30 0,03  
B. Petrol 33,97 33,97 0,92  
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