Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 artışla 92.570,68 puana çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
08.04.2020 13:28
Son güncelleme : 08.04.2020 13:33
AA
Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 188,86 puan artarak 92.570,68 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,03 ile iletişim, en çok gerileyen yüzde 1,58 ile metal
ana sanayi oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.
Öğleden sonra veri takviminin sakin olduğunu, saat 21.00'de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlanacak toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 puanın destek, 93.400 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
13:1892.608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 225,75
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
13:186,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
13:187,3860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0203
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
13:18359,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,14
|Açılış
|: 359,70
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.043.914
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.273.759
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|40.944.129
|% 9,98
|
|KLNMA
|33,40
|46.319.005
|% 9,94
|
|IDEAS
|2,66
|489.646
|% 9,92
|
|TDGYO
|2,82
|2.047.780
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|69.018
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|64.469
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,45
|86.953
|% -8,16
|
|MEMSA
|0,27
|161.596
|% -6,90
|
|PGSUS
|41,88
|493.702.590
|% 3,97
|
|ASELS
|24,58
|433.493.878
|% 0,74
|
|THYAO
|9,54
|416.560.354
|% 0,10
|
|GARAN
|7,82
|297.781.881
|% 0,13
|
|SASA
|8,86
|275.452.052
|% -0,89
|
|GSRAY
|2,35
|205.863.255
|% 0,43
|
|IHLGM
|1,02
|70.766.177
|% -0,97
|
|TSPOR
|3,42
|211.990.925
|% 1,48
|
|IHLAS
|0,56
|27.921.414
|% 1,82
|
|YKBNK
|1,88
|85.458.140
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3379
|8,3797
|% 0,21
|
|Frank
|6,9504
|6,9922
|% 0,04
|
|Riyal
|1,7984
|1,8074
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|3,10
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,78
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,10
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,02
|
|B. Petrol
|32,13
|32,13
|0,26
|