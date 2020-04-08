GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

08.04.2020 13:28

Son güncelleme : 08.04.2020 13:33
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 artışla 92.570,68 puana çıktı.



AA

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat  13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 188,86 puan artarak 92.570,68 seviyesine  çıkarken, toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,01  değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,03 ile  iletişim, en çok gerileyen yüzde 1,58 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber  akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini  söyledi.

Öğleden sonra veri takviminin sakin olduğunu, saat 21.00'de ABD Merkez  Bankası'nın (Fed) yayımlanacak toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 puanın destek, 93.400  seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:1892.608
Değişim :  0,24% |  225,75
Açılış :  92.482  
Önceki Kapanış :  92.382  
En Yüksek
93.116 En Düşük
91.803
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 5,39 1.043.914 % 10,00  
GLRYH 2,53 1.273.759 % 10,00  
DOCO 316,40 40.944.129 % 9,98  
KLNMA 33,40 46.319.005 % 9,94  
IDEAS 2,66 489.646 % 9,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3379 8,3797 % 0,21  
Frank 6,9504 6,9922 % 0,04  
Riyal 1,7984 1,8074 % 0,27  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.650 1.651 3,10  
Altın Gr. 360 360 1,78  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,06 15,10 0,06  
Gümüş Gr. 3,29 3,30 0,02  
B. Petrol 32,13 32,13 0,26  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru