GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

10.04.2020 13:20

Son güncelleme : 10.04.2020 13:26
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 artışla 96.119,81 puana çıktı.



AA

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat  13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 285,37 puan artarak 96.119,81 seviyesine  çıkarken, toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,80 değer kaybederken, holding  endeksi yüzde 1,05 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde  2,36 ile inşaat, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de pay piyasalarının Paskalya tatili  nedeniyle kapalı olduğunu, küresel bazda merkez bankalarından gelen genişlemeci  açıklamaların piyasaları desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Öğleden sonra, ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade  eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın üzerinde  kalıcılık sağlanması halinde 100.000 puanın gündeme gelebileceğini bildirdi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:1096.074
Değişim :  0,25% |  239,48
Açılış :  96.201  
Önceki Kapanış :  95.834  
En Yüksek
96.233 En Düşük
95.352
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOCO 382,30 31.908.807 % 9,98  
RTALB 6,51 15.773.028 % 9,97  
EKIZ 2,87 1.374.199 % 9,96  
IHEVA 2,77 48.116.166 % 9,92  
EMNIS 2,56 158.897 % 9,87  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3460 8,3879 % 0,77  
Frank 6,9209 6,9626 % 0,78  
Riyal 1,7784 1,7873 % 0,68  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.675 1.679 -6,89  
Altın Gr. 361 362 1,14  
Cumhuriyet 2.326 2.384 4,70  
Tam 2.391 2.454 8,60  
Yarım 1.163 1.194 2,30  
Çeyrek 583 597 1,40  
Gümüş.Ons 15,40 15,42 -0,04  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 0,02  
B. Petrol 31,82 31,82 0,05  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru