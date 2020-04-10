Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 artışla 96.119,81 puana çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
10.04.2020 13:20
Son güncelleme : 10.04.2020 13:26
AA
Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 285,37 puan artarak 96.119,81 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,80 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,05 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile inşaat, en çok gerileyen bankacılık oldu.
Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de pay piyasalarının Paskalya tatili nedeniyle kapalı olduğunu, küresel bazda merkez bankalarından gelen genişlemeci açıklamaların piyasaları desteklemeye devam ettiğini kaydetti.
Öğleden sonra, ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 100.000 puanın gündeme gelebileceğini bildirdi.
13:1096.074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 239,48
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.233
En Düşük
95.352
13:106,7070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0385
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7127
En Düşük
6,6547
13:107,3463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0546
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3524
En Düşük
7,2735
13:10362,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,13
|Açılış
|: 361,97
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|31.908.807
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|15.773.028
|% 9,97
|
|EKIZ
|2,87
|1.374.199
|% 9,96
|
|IHEVA
|2,77
|48.116.166
|% 9,92
|
|EMNIS
|2,56
|158.897
|% 9,87
|
|ETYAT
|1,35
|1.953.812
|% -10,00
|
|UZERB
|2,40
|35.700
|% -9,43
|
|IZTAR
|2,85
|366.307
|% -7,47
|
|NIBAS
|5,71
|6
|% -6,39
|
|TDGYO
|2,54
|1.175.691
|% -5,58
|
|PGSUS
|49,90
|565.805.540
|% 6,90
|
|THYAO
|9,81
|426.082.758
|% 0,72
|
|GSRAY
|2,67
|323.054.457
|% 1,52
|
|PETKM
|3,46
|318.752.841
|% 0,58
|
|TSPOR
|4,38
|298.563.799
|% 7,62
|
|GSRAY
|2,67
|323.054.457
|% 1,52
|
|PETKM
|3,46
|318.752.841
|% 0,58
|
|ISFIN
|3,15
|285.120.685
|% 2,94
|
|IHLGM
|1,07
|89.327.209
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,01
|158.580.264
|% -0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3460
|8,3879
|% 0,77
|
|Frank
|6,9209
|6,9626
|% 0,78
|
|Riyal
|1,7784
|1,7873
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|361
|362
|1,14
|
|Cumhuriyet
|2.326
|2.384
|4,70
|
|Tam
|2.391
|2.454
|8,60
|
|Yarım
|1.163
|1.194
|2,30
|
|Çeyrek
|583
|597
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,02
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|