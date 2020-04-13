Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 artışla 96.875,77 puana çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13.04.2020 13:15
Son güncelleme : 13.04.2020 13:22
AA
Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 404,80 puan artarak 96.875,77 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,65 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,51 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,70 ile ulaştırma, en çok gerileyen bankacılık oldu.
Analistler, bugün Avrupa'da pay piyasalarının Paskalya tatili nedeniyle kapalı olduğunu, corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.
Öğleden sonra, veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 100.000 puanın gündeme gelebileceğini bildirdi.
13:0697.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 666,21
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.137
En Düşük
95.019
13:066,7794
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0823
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
13:067,3966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0814
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
13:06367,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,38
|Açılış
|: 367,86
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|420,50
|14.447.235
|% 9,99
|
|RTALB
|7,16
|3.002.180
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.415.545
|% 9,97
|
|YONGA
|9,74
|143.334
|% 9,93
|
|FRIGO
|11,73
|383.892
|% 9,93
|
|ROYAL
|1,67
|266.564
|% -9,73
|
|YBTAS
|4.810,00
|281.130
|% -7,82
|
|ETYAT
|1,36
|3.100.702
|% -4,23
|
|BRKO
|0,25
|79.092
|% -3,85
|
|UZERB
|2,55
|17.069
|% -3,77
|
|THYAO
|10,18
|929.554.933
|% 3,88
|
|PGSUS
|55,20
|512.745.051
|% 8,34
|
|GARAN
|8,58
|491.968.916
|% -0,58
|
|ASELS
|25,06
|218.356.312
|% -0,16
|
|ECILC
|4,64
|202.978.692
|% 3,34
|
|CEMAS
|1,03
|105.476.107
|% 9,57
|
|THYAO
|10,18
|929.554.933
|% 3,88
|
|YKBNK
|2,04
|161.948.781
|% -0,97
|
|IHLAS
|0,65
|41.066.504
|% 4,84
|
|GARAN
|8,58
|491.968.916
|% -0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4364
|8,4788
|% 1,45
|
|Frank
|6,9775
|7,0195
|% 1,03
|
|Riyal
|1,7944
|1,8034
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.690
|3,29
|
|Altın Gr.
|368
|368
|4,38
|
|Cumhuriyet
|2.353
|2.409
|29,30
|
|Tam
|2.419
|2.479
|33,80
|
|Yarım
|1.177
|1.206
|14,60
|
|Çeyrek
|590
|603
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,29
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|31,37
|31,37
|-0,11
|