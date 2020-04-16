Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 96.010,59 puana çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
16.04.2020 13:20
Son güncelleme : 16.04.2020 13:20
AA
Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 155,67 puan artarak 96.010,59 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,15 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 6,53 ile spor oldu.
Analistler, Borsa
İstanbul'un güne yükselişle başladığını ancak ilerleyen saatlerde kazançlarını kısmen geri verdiğini, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.
Öğleden sonra, yurt içinde para
ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de başta konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek, 99.00 puanın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.
13:0495.873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 17,90
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
13:046,9274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0153
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9274
En Düşük
6,8896
13:047,5339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0092
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
13:04383,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,12
|Açılış
|: 383,63
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,01
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|4,18
|303.961
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|122.758
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.671.923
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|6.579.996
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|775.580
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|55.627.524
|% -9,93
|
|DOCO
|359,00
|68.098.466
|% -9,75
|
|UZERB
|2,53
|44.163
|% -9,32
|
|PENGD
|3,75
|170.873.231
|% -9,20
|
|PGSUS
|51,00
|800.220.239
|% -8,03
|
|THYAO
|10,21
|565.948.653
|% -1,45
|
|ASELS
|26,62
|485.929.031
|% 0,68
|
|ECILC
|4,64
|440.427.959
|% 6,18
|
|MGROS
|29,56
|353.676.539
|% 2,43
|
|ECILC
|4,64
|440.427.959
|% 6,18
|
|IHLAS
|0,59
|37.317.008
|% -3,28
|
|IHLGM
|1,01
|57.857.135
|% -0,98
|
|THYAO
|10,21
|565.948.653
|% -1,45
|
|IHEVA
|1,91
|102.023.811
|% -8,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6132
|8,6564
|% -0,20
|
|Frank
|7,1295
|7,1725
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8370
|1,8462
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|6,11
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,96
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.519
|14,70
|
|Tam
|2.530
|2.592
|15,10
|
|Yarım
|1.231
|1.261
|7,30
|
|Çeyrek
|617
|631
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,34
|28,34
|0,65
|