GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

16.04.2020 13:20

Son güncelleme : 16.04.2020 13:20
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 96.010,59 puana çıktı.



AA

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat  13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 155,67 puan artarak 96.010,59 seviyesine  çıkarken, toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,15  geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile  madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 6,53 ile spor oldu.

Analistler, Borsa İstanbul'un güne yükselişle başladığını ancak  ilerleyen saatlerde kazançlarını kısmen geri verdiğini, yeni tip corona virüs  (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam  ettiğini kaydetti. 

Öğleden sonra, yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında  ise ABD'de başta konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları olmak üzere  yoğun veri takviminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST  100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek, 99.00 puanın ise direnç olarak öne  çıktığını bildirdi.

 




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:0495.873
Değişim :  0,02% |  17,90
Açılış :  96.706  
Önceki Kapanış :  95.855  
En Yüksek
97.065 En Düşük
95.330
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 4,18 303.961 % 10,00  
EGCYO 0,33 122.758 % 10,00  
SODSN 24,88 49.959 % 9,99  
RTALB 9,51 9.671.923 % 9,94  
GLRYH 4,44 6.579.996 % 9,90  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6132 8,6564 % -0,20  
Frank 7,1295 7,1725 % -0,11  
Riyal 1,8370 1,8462 % 0,21  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.722 6,11  
Altın Gr. 383 383 1,96  
Cumhuriyet 2.462 2.519 14,70  
Tam 2.530 2.592 15,10  
Yarım 1.231 1.261 7,30  
Çeyrek 617 631 3,70  
Gümüş.Ons 15,45 15,49 -0,01  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 -0,00  
B. Petrol 28,34 28,34 0,65  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru