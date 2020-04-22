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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

22.04.2020 13:24

Son güncelleme : 22.04.2020 13:24
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,10 artışla 98.688,46 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.069,46 puan artarak 98.688,46  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde  gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi yüzde 1,26  artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,37 ile  spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı  oldu.

Analistler, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatlarındaki tarihi  düşüşün ardından petrol fiyatlarındaki normalleşmeye paralel risk algısının  görece azaldığını, küresel pay piyasalarıyla birlikte Borsa İstanbul'un da  yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydetti. 

Öğleden sonra,  yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi  verilerinin yanı sıra yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber  akışının takip edileceğini bildiren analistler,  teknik açıdan BIST 100  endeksinde 97.000 puanın destek, 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç olarak  öne çıktığını bildirdi.





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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 212,30 6.068.087 % 10,00  
POLTK 84,70 183.460 % 10,00  
OZRDN 2,42 60.307 % 10,00  
RTALB 13,91 5.781.747 % 9,96  
KNFRT 11,26 21.581.667 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6012 8,6443 % 0,61  
Frank 7,1720 7,2152 % 0,10  
Riyal 1,8473 1,8566 % -0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.701 1.701 15,12  
Altın Gr. 382 382 3,90  
Cumhuriyet 2.450 2.509 25,70  
Tam 2.515 2.575 26,40  
Yarım 1.225 1.257 12,80  
Çeyrek 615 629 6,40  
Gümüş.Ons 14,92 14,96 0,04  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,02  
B. Petrol 18,77 18,77 -0,56  
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