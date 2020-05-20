Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 artışla 102.658,41 puana çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
20.05.2020 13:17
Son güncelleme : 20.05.2020 13:27
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 675,46 puan artarak 102.658,41 seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 1,23 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,02 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,48 ile elektrik oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve karantina tedbirlerinin kaldırılmaya devam edeceği beklentilerinin dünya borsalarını desteklediğini kaydetti.
Öğleden sonra yurt içinde, konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de ABD Merkez Bankası (Fed) nisan ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19'a ilişkin haber akışının da yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini belirti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.000 seviyesinin direnç, 100.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.
13:11102.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 755,32
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
13:116,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0252
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
13:117,4381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0345
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4446
En Düşük
7,3878
13:11382,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,33
|Açılış
|: 382,25
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|TSGYO
|2,42
|17.367.789
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|5.030.783
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.290.700
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|5.489.903
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.382,50
|5.468.970
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,17
|1.988.665
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|1.651.905
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|66.120.777
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|373.723
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|141.743
|% -9,20
|
|ALKIM
|13,21
|578.726.933
|% 3,36
|
|GARAN
|7,74
|393.349.713
|% -0,13
|
|PGSUS
|53,50
|268.466.837
|% -2,82
|
|ASELS
|29,44
|268.363.713
|% 0,82
|
|THYAO
|10,88
|257.089.833
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,36
|184.174.370
|% 3,82
|
|AFYON
|2,88
|168.514.930
|% 3,23
|
|ODAS
|1,87
|109.568.582
|% 1,08
|
|ISGYO
|1,68
|95.504.556
|% 1,82
|
|KRDMD
|2,47
|138.969.713
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3076
|8,3493
|% 0,43
|
|Frank
|6,9950
|7,0372
|% 0,76
|
|Riyal
|1,8036
|1,8126
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|4,71
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.507
|10,00
|
|Tam
|2.532
|2.572
|10,30
|
|Yarım
|1.236
|1.257
|5,00
|
|Çeyrek
|618
|629
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|34,99
|34,99
|0,34
|