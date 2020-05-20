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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

20.05.2020 13:17

Son güncelleme : 20.05.2020 13:27
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 artışla 102.658,41 puana çıktı.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 675,46 puan artarak 102.658,41  seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 1,23  artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında  en fazla kazandıran yüzde 4,02 ile  menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,48 ile elektrik  oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında en kötünün  geride kaldığı ve karantina tedbirlerinin kaldırılmaya devam edeceği  beklentilerinin dünya borsalarını desteklediğini kaydetti.

Öğleden sonra yurt içinde, konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro  Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de ABD Merkez Bankası (Fed) nisan ayı  toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19'a ilişkin  haber akışının da yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini belirti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.000 seviyesinin  direnç, 100.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.




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Yarım 1.236 1.257 5,00  
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