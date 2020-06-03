Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

03.06.2020 13:34

Son güncelleme : 03.06.2020 14:37
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 artışla 108.907,76 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 810,49 puan artarak 108.907,76  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,16 ve holding endeksi yüzde 1,03  artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,49 ile  bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,71 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 109.230,84 puana kadar çıkarak  yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü. Analistler, küresel piyasalarda bol likidite ve ekonomilerin yeniden  açılmasına ilişkin iyimserliğin risk iştahını artırdığını belirtti.

Yatırımcıların pay piyasalarına ilgisinin devam ettiğini aktaran  analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı, hizmet  sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve fabrika siparişleri verilerinin  takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 ve 111.600  seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:22108.800
Değişim :  0,65% |  702,63
Açılış :  108.926  
Önceki Kapanış :  108.097  
En Yüksek
109.231 En Düşük
108.327
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 29,26 73.419.097 % 10,00  
FRIGO 17,93 1.804.386 % 10,00  
INTEM 10,82 19.101.642 % 9,96  
DOBUR 14,02 3.296.549 % 9,96  
YONGA 30,08 734.193 % 9,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4878 8,5303 % 1,26  
Frank 6,9884 7,0305 % 0,83  
Riyal 1,7962 1,8052 % 0,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.721 -7,25  
Altın Gr. 374 374 1,94  
Cumhuriyet 2.428 2.457 0,90  
Tam 2.499 2.528 8,70  
Yarım 1.220 1.234 0,40  
Çeyrek 610 617 0,20  
Gümüş.Ons 17,90 17,93 -0,16  
Gümüş Gr. 3,88 3,90 -0,00  
B. Petrol 39,03 39,03 -0,54  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru