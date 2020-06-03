Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 artışla 108.907,76 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
03.06.2020 13:34
Son güncelleme : 03.06.2020 14:37
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 810,49 puan artarak 108.907,76 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,16 ve holding endeksi yüzde 1,03 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,49 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,71 ile madencilik oldu.
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 109.230,84 puana kadar çıkarak yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü. Analistler, küresel piyasalarda bol likidite ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin iyimserliğin risk iştahını artırdığını belirtti.
Yatırımcıların pay piyasalarına ilgisinin devam ettiğini aktaran analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 ve 111.600 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.
14:22108.800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 702,63
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
14:226,7663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0611
|Açılış
|: 6,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7676
En Düşük
6,6727
14:227,5713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0699
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5822
En Düşük
7,4561
14:22374,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,99
|Açılış
|: 374,03
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
374,21
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|73.419.097
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|INTEM
|10,82
|19.101.642
|% 9,96
|
|DOBUR
|14,02
|3.296.549
|% 9,96
|
|YONGA
|30,08
|734.193
|% 9,94
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|15.604.200
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|3.385.217
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|CMENT
|26,00
|4.438.118
|% -5,80
|
|GARAN
|8,20
|1.067.949.744
|% 1,74
|
|ASELS
|31,92
|701.946.132
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,72
|437.170.205
|% 0,58
|
|THYAO
|12,55
|436.263.881
|% -0,48
|
|AKBNK
|5,86
|348.833.521
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,72
|437.170.205
|% 0,58
|
|GARAN
|8,20
|1.067.949.744
|% 1,74
|
|ADESE
|1,68
|156.250.455
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,43
|207.533.901
|% 0,41
|
|KARSN
|1,86
|145.875.397
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4878
|8,5303
|% 1,26
|
|Frank
|6,9884
|7,0305
|% 0,83
|
|Riyal
|1,7962
|1,8052
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-7,25
|
|Altın Gr.
|374
|374
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.457
|0,90
|
|Tam
|2.499
|2.528
|8,70
|
|Yarım
|1.220
|1.234
|0,40
|
|Çeyrek
|610
|617
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,93
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,90
|-0,00
|
|B. Petrol
|39,03
|39,03
|-0,54
|