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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

04.06.2020 13:20

Son güncelleme : 04.06.2020 13:38
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 artışla 109.385,01 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 273,66 puan artarak 109.385,01  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, holding  endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran  yüzde 1,42 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,76 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 109.737,91 puanla yaklaşık 3  ayın zirvesini gördü.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin tedbirlerin  hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanma ve hükümetlerden birbiri ardına  gelen teşviklerin, küresel piyasalardaki risk iştahını canlı tuttuğunu söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt  dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları ve sonrasında ECB Başkanı  Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de açıklanacak verilerin takip  edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 ve  111.600 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SALIX 10,78 215.471 % 10,00  
SKTAS 3,88 9.738.671 % 9,92  
MNDRS 2,55 206.064.045 % 9,91  
MRSHL 92,45 26.785.267 % 9,86  
EGCEY 1,01 703.612 % 9,78  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4583 8,5007 % 0,12  
Frank 7,0205 7,0628 % 0,54  
Riyal 1,7968 1,8058 % 0,41  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.710 9,78  
Altın Gr. 372 372 3,73  
Cumhuriyet 2.415 2.443 17,00  
Tam 2.486 2.515 17,50  
Yarım 1.213 1.227 8,50  
Çeyrek 606 614 4,30  
Gümüş.Ons 17,69 17,72 0,06  
Gümüş Gr. 3,85 3,85 0,02  
B. Petrol 39,37 39,37 -0,42  
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