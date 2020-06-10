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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

10.06.2020 13:21

Son güncelleme : 10.06.2020 14:18
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 109.914,97 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 678,45 puan artarak 109.914,97  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,48  artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,72 ile  tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,14 ile elektrik oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında  ABD'de enflasyon verisinin  takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve  sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların, piyasaların yönü  üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden  analistler, özellikle "getiri eğrisi kontrolü" konusundaki açıklamaların gündemin  odağında olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin  destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.




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EGCYO 1,65 1.542.121 % 10,00  
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DAGHL 9,60 2.096.295 % 9,97  
RTALB 24,92 3.787.915 % 9,97  
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Sterlin 8,6455 8,6889 % 0,28  
Frank 7,1488 7,1919 % 0,43  
Riyal 1,8043 1,8134 % -0,07  
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Altın Ons 1.719 1.719 4,01  
Altın Gr. 375 375 0,51  
Cumhuriyet 2.430 2.458 2,10  
Tam 2.501 2.526 -1,60  
Yarım 1.221 1.231 1,10  
Çeyrek 610 617 0,50  
Gümüş.Ons 17,70 17,73 0,18  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 0,02  
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