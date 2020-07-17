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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

17.07.2020 13:25

Son güncelleme : 17.07.2020 13:25
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kazanarak 118.965,61 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 158,08 puan artarak 118.965,61  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, holding  endeksi yüzde 0,37 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran  yüzde 4,05 ile madencilik, en çok  kaybettiren ise yüzde 1,17 ile metal ana  sanayi oldu.

Analistler, piyasalar açısından en önemli destekleyici unsurun  Kovid-19 tedavisine ilişkin olumlu haber akışı olduğunu aktardı.

Öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de  konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan Üniversitesi güven endeksi   verilerinin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi  için 117.000 puanın destek, 120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade  etti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.373,10 19.353.444 % 10,00  
NIBAS 15,51 6.171.766 % 10,00  
MERIT 30,80 228.136 % 10,00  
BFREN 551,40 6.129.304 % 9,99  
PKENT 405,00 788.535 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5825 8,6256 % -0,02  
Frank 7,2535 7,2972 % 0,44  
Riyal 1,8237 1,8329 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.804 6,00  
Altın Gr. 398 398 1,42  
Cumhuriyet 2.584 2.605 5,60  
Tam 2.662 2.673 5,80  
Yarım 1.292 1.307 2,90  
Çeyrek 648 655 1,40  
Gümüş.Ons 19,10 19,14 -0,04  
Gümüş Gr. 4,22 4,22 -0,00  
B. Petrol 42,98 42,98 -0,37  
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