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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

21.07.2020 13:19

Son güncelleme : 21.07.2020 13:19
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 değer kazanarak 120.395,77 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.114,90 puan artarak 120.395,77  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 9,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi yüzde 1,08  artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,99 ile  turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 0,38 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 120.585,55 puana kadar  yükselerek 17 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, yen tip corona virüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu  haber akışının yanı sıra ABD yönetiminin yeni teşvik paketi görüşmeleri ve AB  liderlerinin kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaşmalarının küresel pay  piyasalarını pozitif etkilediğini belirtti.

Çin ve ABD arasında yaşanan gerilimin küresel risk iştahını  gölgelediğini ifade eden analistler, yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin  zayıf olduğunu, piyasaların salgın ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber odaklı  seyir izleyeceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 116.500 ve 117.000  seviyelerinin destek, 121.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 130,90 23.119.242 % 10,00  
KENT 1.661,40 10.603.055 % 10,00  
MRGYO 2,31 17.173.031 % 10,00  
YONGA 29,04 427.643 % 10,00  
YAPRK 16,29 6.337.552 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6772 8,7207 % 0,26  
Frank 7,2829 7,3268 % 0,13  
Riyal 1,8232 1,8324 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.824 5,53  
Altın Gr. 402 402 1,47  
Cumhuriyet 2.674 2.714 14,00  
Tam 2.689 2.701 9,30  
Yarım 1.305 1.321 4,60  
Çeyrek 655 661 2,20  
Gümüş.Ons 20,38 20,43 0,48  
Gümüş Gr. 4,50 4,51 0,12  
B. Petrol 44,23 44,23 0,95  
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