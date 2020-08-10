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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

10.08.2020 13:22

Son güncelleme : 10.08.2020 13:22
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 değer kazanarak 1.068,88 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat  13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,29 puan artarak 1.068,88 seviyesine  çıkarken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02 ve holding endeksi yüzde 0,43  değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,26 ile  ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,46 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı  oldu.

Güne düşüşle başlayan ve 1.039,00 seviyesine kadar gerileyen BIST 100  endeksi, Avrupa borsalarındaki yükselişlerin pozitif etkisiyle bu seviyeden gelen  alımlarla 1,065-1,070 bandında dengelendi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı ve  yeni tip koronavirüs salgınına yönelik gelişmelerin yatırımcıların odağında  bulunduğunu belirtti.

Öğleden sonra yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise  ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini bildiren analistler,  teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 ve 1.000 seviyelerinin destek, 1.200  puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FADE 3,19 222.343 % 10,00  
KENT 1.564,20 14.763.328 % 10,00  
SERVE 6,05 1.096.113 % 10,00  
BFREN 781,00 7.870.187 % 10,00  
DARDL 13,75 4.440.755 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5469 9,5947 % 0,63  
Frank 7,9710 8,0190 % 0,16  
Riyal 1,9490 1,9588 % 0,55  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.031 2.031 -3,79  
Altın Gr. 478 478 1,13  
Cumhuriyet 3.210 3.258 -26,00  
Tam 3.191 3.274 -26,19  
Yarım 1.543 1.583 -12,67  
Çeyrek 774 792 -6,33  
Gümüş.Ons 28,30 28,35 0,02  
Gümüş Gr. 6,66 6,67 0,02  
B. Petrol 44,85 44,85 0,45  
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