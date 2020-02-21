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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

21.02.2020 13:08

Son güncelleme : 21.02.2020 13:08
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 115.860,52 puana yükseldi.



AA

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 218,48  puan artarken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,21  değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,11 ile  madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,21 ile spor oldu.

Dünkü sert düşüşün ardından bugüne de azalışla başlayan BIST 100  endeksi, 114.453,40 puanı görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe  geçerek 116.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, Suriye'deki gelişmelerin gündemin odağında yer aldığını  belirterek, öğleden sonra ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere  açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi  derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini  ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 115.000 seviyesinin  görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 9,20 18 % 15,00  
DGGYO 6,40 12.444.506 % 12,48  
KOZAA 12,33 195.936.829 % 9,70  
MRDIN 5,64 68.987.178 % 9,30  
TKNSA 7,85 76.452.057 % 8,88  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8697 7,9092 % 0,43  
Frank 6,1991 6,2364 % 0,38  
Riyal 1,6233 1,6314 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.635 1.635 15,37  
Altın Gr. 321 321 2,88  
Cumhuriyet 2.125 2.157 27,00  
Tam 2.116 2.168 28,17  
Yarım 1.023 1.049 13,63  
Çeyrek 513 524 6,82  
Gümüş.Ons 18,54 18,58 0,19  
Gümüş Gr. 3,63 3,64 0,03  
B. Petrol 58,26 58,26 -1,05  
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