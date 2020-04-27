Küresel piyasalarda oluşan iyimser havanın etkisiyle Borsa İstanbul`da işlemler haftaya yükselişle başladı. BIST 100 Endeksi 1,5 ay sonra yeniden 100 bin puanın üzerine çıktı. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,34 artışla 100.086,33 puana yükseldi.
Borsa haftaya yükselişle başladı! 1,5 ay sonra ilk
27.04.2020 10:16
Son güncelleme : 27.04.2020 12:15
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 1.327,37 puan ve yüzde 1,34 değer kazanarak 100.086,33 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,55 ve holding endeksi yüzde 1,38 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri haftaya yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,99 ile sigorta oldu.
Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 98.758,96 puandan tamamladı. Endeks böylece haftalık bazda yüzde 0,59 değer kazanırken, yükseliş serisini de üst üste 5'inci haftaya taşıdı.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını bildirdi.
Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının da pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün açıkladığı kararlar sonrası gözlerin çarşamba günkü ABD Merkez Bankası ve perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın toplantılarına çevrildiğini kaydetti.
BoJ, devlet tahvili
alım programında sınırı kaldırırken, şirket tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti. Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 106.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
12:00100.868
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 2.109,39
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.957
En Düşük
100.086
12:006,9786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0239
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
12:007,5679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0340
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
12:00386,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,28
|Açılış
|: 386,76
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|26.291.611
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|18.965.576
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|7.684.881
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.362.989
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,15
|26.884
|% -7,73
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|COSMO
|2,44
|4.880
|% -3,94
|
|YBTAS
|6.938,10
|13.876
|% -3,54
|
|GARAN
|8,33
|467.272.723
|% 2,59
|
|THYAO
|10,69
|460.702.120
|% 4,09
|
|ECILC
|4,98
|306.606.942
|% 3,32
|
|ASELS
|27,28
|297.382.398
|% 2,25
|
|SOKM
|12,30
|228.992.225
|% 5,22
|
|GUSGR
|3,34
|225.626.308
|% 7,74
|
|ODAS
|1,66
|106.338.355
|% 3,11
|
|YKBNK
|2,09
|128.674.698
|% 3,98
|
|ECILC
|4,98
|306.606.942
|% 3,32
|
|GARAN
|8,33
|467.272.723
|% 2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6478
|8,6911
|% 0,87
|
|Frank
|7,1529
|7,1960
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8519
|1,8612
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-5,91
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.534
|-2,80
|
|Tam
|2.542
|2.600
|-2,90
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|-1,50
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,30
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|23,77
|23,77
|-1,04
|