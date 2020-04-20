GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa haftaya yükselişle başladı

20.04.2020 10:13

Son güncelleme : 20.04.2020 10:13
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,49 yükselişle 98.661,63 puana çıktı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 481,81 puan ve yüzde 0,49 değer kazanarak  98,661,63 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,57 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,28 ile turizm,  en çok gerileyen ise yüzde 2,83 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde küresel piyasalardaki alış ağırlıklı  seyre paralel yüzde 2,10 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 98.179,82 puandan  tamamladı.

Analistler, geçen hafta ülkelerin, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınına yönelik tedbirleri gevşetmeye başlaması ile piyasalarda pozitif bir  seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta konuyla ilgili gelişmelerin yanı sıra  yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) ve yurt içinde  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 puanın destek konumunda  olduğunu belirten analistler, 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç olarak öne  çıktığını kaydetti.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:5598.662
Değişim :  0,49% |  481,81
Açılış :  98.662  
Önceki Kapanış :  98.180  
En Yüksek
98.662 En Düşük
98.662
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEOEM 6,72 17.032.815 % 126,69  
PAPIL 9,95 19.328.209 % 3,48  
PRKAB 3,50 19.262.848 % 2,03  
PGSUS 51,90 1.660.600.033 % 0,00  
TMSN 5,20 16.375.724 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5948 8,6379 % -0,51  
Frank 7,1138 7,1567 % -0,38  
Riyal 1,8367 1,8460 % -0,15  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.681 1.682 -2,27  
Altın Gr. 375 375 -0,39  
Cumhuriyet 2.410 2.466 -57,50  
Tam 2.481 2.541 -55,40  
Yarım 1.205 1.235 -28,70  
Çeyrek 604 618 -14,30  
Gümüş.Ons 15,22 15,26 0,04  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 0,00  
B. Petrol 27,44 27,44 -0,64  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru