GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa haftaya yükselişle başladı

02.03.2020 10:05

Son güncelleme : 02.03.2020 10:16
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,25 artarak 108.379,28 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.385,63 puan ve yüzde 2,25 değer kazanarak  108.379,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,32 ve holding endeksi yüzde  2,41 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 6,79 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde 99.331,99 puanı görmesinin ardından etkisini artıran tepki alımlarıyla kayıplarının önemli bir kısmını telafi eden  BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 4,01 azalışla 105.993,60 puandan tamamladı.

Analistler, koronavirüs salgını ile ilgili haber akışı ve ekonomiye  olumsuz etkilerinin ilk tahminlerden güçlü olabileceğine ilişkin beklentilerin  geçen hafta dünya borsalarında sert düşüşlere neden olduğunu belirterek, cuma  akşamı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, faiz  indirim beklentilerini artırarak piyasaları desteklediğini söyledi.

Fed Başkanı Powell, yaptığı yazılı açıklamada, "Fed, virüs konusundaki  gelişmeleri ve etkilerini yakından takip ediyor. Gerekli olursa ekonomiyi  desteklemek için uygun olan araçları kullanacağız." değerlendirmesini yaptı.  Powell'ın açıklamaları sonrası Fed'in 17-18 Mart’taki toplantısında politika  faizinin en az 25 baz puan indireceği tahminleri yüzde 90'ın üzerine çıktı.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri  Endeksi verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, Suriye'deki gelişmeler ve koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki  yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin destek 110.000 puanın direnç konuma geldiğini ifade etti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:01108.643
Değişim :  2,50% |  2.648,90
Açılış :  108.379  
Önceki Kapanış :  105.994  
En Yüksek
108.782 En Düşük
108.379
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 7,70 2.402 % 14,93  
VKING 2,97 20.927 % 13,36  
LINK 28,00 75.628 % 12,90  
KARSN 1,88 4.003.449 % 12,57  
PRKAB 3,90 78.819 % 11,43  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9570 7,9969 % -0,11  
Frank 6,4191 6,4577 % -0,21  
Riyal 1,6523 1,6605 % -0,23  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.599 1.600 20,59  
Altın Gr. 321 321 4,46  
Cumhuriyet 2.120 2.144 -49,00  
Tam 2.107 2.160 -58,93  
Yarım 1.019 1.045 -28,50  
Çeyrek 511 522 -14,26  
Gümüş.Ons 16,94 16,98 0,33  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,06  
B. Petrol 51,22 51,22 1,55  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru