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Borsada karı en fazla artan sektör teknoloji oldu

30.06.2020 11:44

Son güncelleme : 30.06.2020 11:44
Borsa İstanbul`da bu yılın ilk çeyreğinde 2019`un aynı dönemine göre, teknoloji şirketlerinin karı artarken, hizmet sektörü şirketleri kardan zarara döndü.



AA

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre,  Borsa İstanbul'da işlem  gören ana sektör endeksleri arasında teknoloji endeksine dahil şirketlerin karı  ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56,25 arttı.

Teknoloji endeksine dahil şirketlerin geçen yılın ilk çeyreğinde 664  milyon 836 bin 396 lira olan karı, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 38 milyon 804  bin 935 liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde mali endekse dahil şirketlerin karı yüzde 38,58  artarken, sanayi endeksine dahil şirketlerin karı yüzde 69,59 azaldı. Mali  endekse dahil şirketlerin geçen yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 427 milyon 973 bin  940 lira olan karı, 2020'nin aynı döneminde 14 milyar 451 milyon 226 bin 150  liraya çıktı. Sanayi endeksine dahil şirketlerin karı ise 4 milyar 166 milyon 824  bin 550 liradan 1 milyar 267 milyon 222 bin 512 liraya geriledi.

2019'un ilk çeyreğinde 983 milyon 726 bin 943 lira kar sağlayan  hizmetler endeksine dahil şirketler, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 281 milyon  581 bin 472 lira zarar elde etti.

İlk çeyrekte ana sektör endekslerinde en fazla karı mali endekse dahil  şirketler sağladı.

ALT SEKTÖR ENDEKSLERİNDE EN ÇOK BİLİŞİM SEKTÖRÜNE DAHİL ŞİRKETLERİN KARI ARTTI

Alt sektör endekslerine bakıldığında, en fazla bilişim sektöründe  faaliyet gösteren şirketlerin karı arttı.

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karı, bu yılın ilk  çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 233,90 arttı. Kar artışında bilişim  sektörünü, yüzde 112,34 ile finansal kiralama, faktoring, yüzde 90,38 ile holding  ve yatırım, yüzde 80,71 ile sigorta, yüzde 79,13 ile metal eşya, makine, yüzde  23,49 ile madencilik, yüzde 19,75 ile bankacılık sektörüne dahil şirketler  izledi.

Alt sektör endekslerinde karı en fazla azalan ise metal ana sektörüne  dahil şirketler oldu. Metal ana sektörüne dahil şirketlerin karı yüzde 86,48  düştü.

Metal ana sektörüne dahil şirketleri, yüzde 72,67 ile gıda, içecek,  yüzde 54,75 ile taş, toprak, yüzde 0,84 ile KOBİ sanayi, yüzde 0,06 ile iletişim  takip etti.

Turizm, gayrimenkul yatırım ortaklığı, orman, kağıt, basım, ulaştırma,  elektrik sektörüne dahil şirketler, 2019 ve 2020'nin ilk çeyreklerinde zarar  etti.

Turizm şirketlerinin zararı 51 milyon 973 bin 196 liradan 57 milyon  414 bin 653 liraya, gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinin zararı 166 milyon  546 bin 969 liradan 239 milyon 673 bin liraya, orman, kağıt, basım şirketlerinin  zararı 18 milyon 655 bin 363 liradan 29 milyon 664 bin 576 liraya, ulaştırma  şirketlerinin zararı 1 milyar 431 milyon 736 bin 237 liradan 2 milyar 490 milyon  11 bin 149 liraya, elektrik şirketlerinin zararı da 1 milyon 167 bin 822 liradan  113 milyon 911 bin 734 liraya çıktı.

Tekstil, deri, menkul kıymet yatırım ortaklığı, inşaat ve kimya,  petrol, plastik şirketleri ise kardan zarara döndü.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 113 milyon 728 bin 125 lira kar elde eden  tekstil, deri şirketleri, 2020'nin aynı döneminde 19 milyon 350 bin 117 lira  zarara döndü.

Menkul kıymet yatırım ortaklığı şirketleri 28 milyon 725 bin 238 lira  kardan 14 milyon 187 bin 301 lira zarara, inşaat şirketleri 829 milyon 984 bin  795 lira kardan 709 milyon 56 bin 432 lira zarara, kimya, petrol, plastik  şirketleri 525 milyon 199 bin 33 lira kardan 1 milyar 468 milyon 83 bin 492 lira  zarara döndü.

Ticaret şirketleri ise zarardan kara döndü. Geçen yılın ilk çeyreğinde  102 milyon 322 bin 908 lira zarar eden ticaret şirketleri, 2020'nin aynı  döneminde 497 milyon 603 bin 75 lira kar sağladı.




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