Borsa İstanbul, 6 yabancı kuruluş için 1 ile 3 ay "açığa satış yasağı" tedbiri uygulanacağını duyurdu.
Borsa`dan 6 yabancı kuruma açığa satış yasağı
06.07.2020 09:08
Son güncelleme : 06.07.2020 10:23
AA
Yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren Borsa İstanbul BIST 30 Endeksi'nde yer alan pay piyasalarında açığa satış yasağının kaldırıldığı ve gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verildiği hatırlatıldı.
Borsa'ca gözetim faaliyeti kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu yatırımcı hesaplarından 1 Temmuz'da gerçekleştirilen işlemlerin açığa satış bildirimlerinin yapılmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Bu doğrultuda sermaye piyasası mevzuatı açığa satış hükümlerine uyulmadığı belirlenmiş ve 6 Temmuz'dan (bugün) başlamak üzere haklarında açığa satış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Yatırımcılarımızın ve yatırım kuruluşlarımızın mevzuata uyum
konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.
Barclays Capital, Credit Suisse Securities Europe, Merrill Lynch'e 3 ay, Goldman Sachs, JP Morgan ve Wood and Company'e 1 ay süreyle "Açığa Satış Yasağı" tedbiri uygulanacak.
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|| 1.563,03
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
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117.545
En Düşük
116.674
10:076,8623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,8870
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|Önceki Kapanış
|: 6,8820
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6,8662
En Düşük
6,8504
10:077,7541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
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|Açılış
|: 7,7350
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7,7631
En Düşük
7,7068
10:07392,07
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|Değişim
|: -0,02%
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|Açılış
|: 392,07
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|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|TSPOR
|7,37
|87.382.598
|% 9,35
|
|VKFYO
|4,76
|4.588.775
|% 8,68
|
|PRKAB
|6,49
|11.750.839
|% 8,17
|
|IDEAS
|4,26
|40.210
|% 6,50
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|IEYHO
|0,99
|10.260.280
|% -4,81
|
|SISE
|6,09
|146.362.928
|% 6,10
|
|TSPOR
|7,37
|87.382.598
|% 9,35
|
|EKGYO
|2,08
|83.608.559
|% 1,96
|
|GARAN
|8,32
|81.279.731
|% 1,22
|
|THYAO
|12,00
|67.577.214
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,08
|83.608.559
|% 1,96
|
|IHLAS
|0,90
|28.958.560
|% 2,27
|
|SKBNK
|1,63
|51.373.882
|% 1,87
|
|ALBRK
|1,88
|54.248.653
|% 2,73
|
|SISE
|6,09
|146.362.928
|% 6,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5567
|8,5996
|% 0,22
|
|Frank
|7,2509
|7,2946
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8241
|1,8333
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|1,57
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.604
|2.644
|4,00
|
|Tam
|2.616
|2.628
|6,80
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|3,30
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,10
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,02
|
|B. Petrol
|43,38
|43,38
|0,58
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