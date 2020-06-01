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Borsa`nın seyrinde salgının gidişatı önemli rol oynayacak

01.06.2020 13:00

Son güncelleme : 01.06.2020 13:07
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) etkisiyle şubat ve mart aylarında küresel pay piyasalarına paralel sert gerileyen BIST 100 endeksi, nisandaki yükselişini mayısa da taşıdı. Analistler, haziran ayı için ise ekonomilerin yeniden açılma sürecinde salgının gidişatının önemli rol oynayacağına dikkati çekiyor.



AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi mayıs ayına 100.254 puanda  başlamasının ardından ay sonuna yakın 106.292 seviyesine kadar yükseldi.  Analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 106 bin seviyesinin üzerinde  tutunmayı başaramayan endeks, mayısı bu seviyenin hafif altında yüzde 4,36  yükselişle 105.521 seviyesinden tamamladı. 

Mayıs'ta bankacılık endeksi yüzde 1,09 değer kaybederken, holding  endeksi yüzde 4,83 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran  yüzde 17,53 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

"HÜKÜMETLERİN GÜÇLÜ DESTEK PAKETLERİ BORSADAKİ YÜKSELİŞLERİN DAYANAĞI"

AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy, konuya ilişkin yaptığı  değerlendirmede, hasar tespiti sonrası ekonomilerin kademeli açılışının devam  etmesiyle, her ülkenin kendi hikayesine göre ekonomisinin gidişatını  belirleyeceğini ve salgın döneminde basılan büyük paradan bu sürecin başarısına  bağlı olarak payını alacağını söyledi.

Kovid-19 sebebiyle ABD borsaları önderliğinde şubat ve martta keskin  düşüşler yaşayan küresel borsaların nisan ve mayısta güçlü tepki olarak  etiketlenecek keskin bir geri dönüş yaşadığını belirten Paksoy, "ABD Merkez  Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere majör merkez  bankalarının sınırsız para basımına geçmeleri ve global ölçekte hükümetlerin  kendi manevra alanları içinde çok güçlü paketler açıklamaları bu yükselişlerin  temel dayanağını oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Paksoy, neredeyse "V" şeklinde gerçekleşen bu tepkilerin kalıcı olması  ve daha güçlü bir yükseliş temposuna dönebilmesi için global ekonomik aktivitenin  de kademeli açılma sürecinden itibaren "V" şekline benzer bir geri dönüş  gerçekleştirmesinin önemli bir kriter olacağını dile getirdi.

"106.000 ÜZERİNDE KALICILIK SAĞLANMASI ÖNEMLİ"

Cüneyt Paksoy, BIST 100'de de şubat ve martta global borsalara paralel  sert düşüşlerle 80.000-83.000 seviyelerinin görüldüğüne, bu seviyelerden başlayan  tepki alımlarıyla nisan ve mayısta yaklaşık 24 bin puanlık bir kazanımla kritik  direnç olan 106.000 seviyesine ulaşıldığını belirtti.

Bu tepki hareketinin devamında bazı önemli detayların ortaya çıktığını  ifade eden Paksoy, şunları kaydetti:

"Uzun süredir satış tarafında bulunan yabancı yatırımcı, bu tepki  süresince de satışını sürdürmüş ve borsadaki yabancı payı yüzde 50-55 aralığına  gerileyerek 2008 krizinin de altına indi. Özetle bu yükseliş hareketi bir anlamda  yerli yatırımcı tarafından desteklenen bir yükseliş olmuştur. Bu gelişme mevcut  süreçte birçok gelişen ülke borsası için benzer şekilde işledi. Yabancının  ucuzlayan fiyatlarla  normalleşme sürecinde geri dönüş ihtimali BIST 100 için en  önemli potansiyel hikayelerden biri olacaktır."

Paksoy, endekse etkisi düşük ikincil kağıtlarda çok ciddi primler  oluştuğunu, bundan dolayı ikincil kağıtlar için temkinli olunması gerektiğini  vurguladı.

Teknik olarak, haziran ayında 106.000'lerin kalıcı olarak geçilmesinin  oldukça önemli olacağına dikkati çeken Paksoy, bu seviyenin geçilmesi halinde  108.500 ve devamında 110.000 ve 112.500 puanın sıralı direnç hedefleri  olabileceğini belirtti.

Paksoy, kar satışları durumunda ise kısa vadede 200 günlük ortalamayı  içine alan  102.000-103.000 seviyelerinin ve devamında 21 ve 50 günlük üssel  ortalamaları içinde barındıran 97.000-100.500 geniş bandında  ve üzerinde  kalabilmenin tepki hareketlerinin devamı açısından kritik önemde olacağını dile  getirdi.

"BORSADA KAR SATIŞLARI GÖRÜLEBİLİR"

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz da 82.000  seviyelerinden almayan yatırımcılar için artık şu anki seviyelerin alım için  uygun yerler olamayabileceğini söyledi.

Bu seviyelerin kar realizasyonu için kullanılabileceğini belirten  Yılmaz, endeksin 105.000 seviyelerine kadar süren yükselişinin son birkaç gün  haricinde bankacılık sektöründeki yoğun satışlara rağmen yaşandığına dikkati  çekti.

Yılmaz, bu satışların olmaması halinde endeks için şu anda daha yüksek  bir seviyeden söz etmenin mümkün olacağını ve gelecek dönemin önemli riskler  barındırdığını ifade etti.

Gelecek dönemde ekonomilerin yeniden açılmasıyla birlikte, ABD Başkanı  Donald Trump'ın açıklamalarının, ABD ile Çin arasındaki artan gerilimin pay  piyasaları için yeni bir baskıyı beraberinde getirebileceğini söyleyen Yılmaz,  "Çünkü ABD'de işlerin Trump açısından çok iyi gitmediği görünüyor." dedi.

Yılmaz, bunlarla birlikte Kovid-19 salgınında ikinci bir dalganın  gelip gelmeyeceği tartışmalarının da gündemde olduğunun altını çizdi.

Bu durumun ister istemez bütün hesaplamaları bozabileceğini ifade eden  Yılmaz, şunları kaydetti:

"Endeks her ne kadar 104.500 seviyesinin üzerinde kalmayı başarsa da  bir yorgunluk sinyalinin de görülmeye başladığını kabul etmek lazım. 106.600  seviyesi önemli bir direnç, ancak artık yavaş yavaş bir kar satışıyla karşı  karşıya kalmak hiç kimse için sürpriz olmayacak. Bu seviyeleri alım fırsatı  olarak değerlendirmektense bir miktar kar realizasyonu yapmak için uygun yerler  olarak görüyorum. Sene başında 145.000 seviyelerini görebileceğimizi düşünüyorduk  ama bütün bu yaşadıklarımız ve bu seviyelerden sonra yılın geri kalanı için çokta  fazla bir getiri potansiyelimizin kalmadığını düşünenlerdenim."




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