Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) doğal gazdan elektrik üreten santrallere sattığı gaz fiyatında yüzde 12,5 indirime gitti.
BOTAŞ`tan doğal gaza indirim geldi
30.06.2020 13:17
Son güncelleme : 30.06.2020 13:17
AA
BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan "2020 Yılı Temmuz Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi"ne göre, konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatında değişikliğe gidilmedi.
Doğal gazdan elektrik üreten santrallere satılan gazın fiyatında ise yüzde 12,5 indirim uygulandı ve böylece bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira
oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de yüzde 9,8 indirim yapıldı ve bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira olarak belirlendi.
Söz konusu fiyat indirimleri, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
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BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
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|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.539.484
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|159.954.562
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|9.682.707
|% 9,95
|
|NUGYO
|4,78
|33.035.295
|% 9,89
|
|EMNIS
|3,60
|26.464
|% -8,63
|
|KSTUR
|52,55
|106.247
|% -8,21
|
|SALIX
|10,50
|92.271
|% -7,89
|
|GLBMD
|4,53
|9.850.449
|% -6,02
|
|TSPOR
|7,15
|400.796.783
|% -5,80
|
|KRDMD
|3,15
|826.760.642
|% 0,96
|
|GARAN
|8,59
|678.881.066
|% 0,70
|
|KARSN
|2,97
|561.199.770
|% 4,58
|
|ASELS
|32,56
|496.451.919
|% 1,56
|
|TSPOR
|7,15
|400.796.783
|% -5,80
|
|KRDMD
|3,15
|826.760.642
|% 0,96
|
|IHLGM
|1,66
|368.358.020
|% 3,11
|
|EKGYO
|1,95
|388.300.226
|% 1,56
|
|KARSN
|2,97
|561.199.770
|% 4,58
|
|ODAS
|2,51
|385.528.751
|% 2,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3816
|8,4236
|% -0,30
|
|Frank
|7,1712
|7,2144
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8218
|1,8309
|% -0,03
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,61
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.544
|-6,30
|
|Tam
|2.600
|2.611
|-6,50
|
|Yarım
|1.263
|1.277
|-3,20
|
|Çeyrek
|631
|639
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,00
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|B. Petrol
|41,27
|41,27
|-0,60
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