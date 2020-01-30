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Brexit, İngiliz otomotiv sektörünü vurdu

30.01.2020 14:49

Son güncelleme : 30.01.2020 14:49
İngiltere`de otomotiv üretimi geçen yıl yüzde 14,2 azaldı.



AA

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) yapılan açıklamada, İngiltere'de toplam araç üretiminin 2019'da yüzde 14,2 düşüşle 1  milyon 303 bin 135 adede gerilediği bildirildi.

Açıklamada, 2010'dan bu yana en düşük üretim seviyesinin geçen yıl  görüldüğü belirtilerek, İngiltere'nin iç pazara yönelik üretiminin geçen yıl  yüzde 12,3 azalarak 247 bin 138 adede, ihracata yönelik üretiminin ise yüzde 14,7  düşerek 1 milyon 55 bin 997 adede gerilediği kaydedildi.

SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İngiltere'de araç üretiminin son 10 yılın en düşük seviyesinde olması endişe  verici. Sektörün yaşadığı belirsizlik dikkate alındığında, küresel rekabet  gücümüzü artırmanın ve AB ile istekli bir şekilde serbest ticaret anlaşması  görüşmelerine başlamanın zamanıdır. Bu anlaşma, otomotiv ürünlerinin gümrük  ücretleri ve ek yükler olmadan alınıp satılabilmesini sağlamalıdır." ifadelerini  kullandı.

İngiltere'de üretilen her 10 araçtan 8'i ihraç edilirken, ihracatın  yüzde 54,8'i AB üyesi 27 ülkeye yapılıyor.




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