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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

14.03.2020 10:04

Son güncelleme : 14.03.2020 10:04
Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde, 12,77, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,53 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 3,32, euro/TL yüzde 1,58 değer kazandı.



AA

BIST 100 endeksi, en yüksek 106.857,20, en düşük 91.644,28 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 12,77 azalışla 95.605,22 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,53 kayıpla 320,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,47 azalarak 2.131,00 lira oldu. Geçen hafta 534,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 520,00 liraya indi.

Bu hafta, ABD doları yüzde 3,32 değer kazanarak 6,3100 lira, euro yüzde 1,58 artışla 7,0220 lira oldu.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 1,34, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,56 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,24 ile kıymetli madenler fonları oldu.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 5,72 822.878 % 10,00  
VESTL 9,90 41.754.536 % 10,00  
YGYO 0,44 16.037.094 % 10,00  
GUSGR 1,87 62.441.876 % 10,00  
ISBTR 31.322,30 1.986.915 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7879 7,8269 % -1,56  
Frank 6,6160 6,6559 % -0,70  
Riyal 1,6811 1,6895 % 0,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.530 1.530 -46,62  
Altın Gr. 311 311 -9,22  
Cumhuriyet 2.130 2.162 10,00  
Tam 2.105 2.159 -8,76  
Yarım 1.018 1.044 -4,24  
Çeyrek 510 522 -2,12  
Gümüş.Ons 14,72 14,75 -1,09  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 -0,22  
B. Petrol 35,13 35,13 1,91  
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