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Bursa`dan ilk çeyrekte 3,6 milyar dolarlık ihracat

03.04.2020 11:40

Son güncelleme : 03.04.2020 11:56
Yılın ilk çeyreğinde 180 ülke ve özerk bölge ile serbest bölgeye 3 milyar 567 milyon 653 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Bursa, İstanbul`un ardından en fazla dış satım yapan ikinci il oldu.



AA

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Bursa'nın ocak-mart ihracatı özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine  kıyasla yüzde 4,28 düştü.

İhracat sıralamasında geçen ay Kocaeli'nin önüne geçen Bursa, ilk çeyrekte İstanbul'un ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Bursa'dan en fazla ihracatı, OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların da aralarında bulunduğu otomotiv endüstrisi yaptı. Sektörün 3  aylık dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,97 azalarak 1 milyar 974  milyon 638 bin dolar oldu.

Otomotivin ardından en fazla ihracata, hazır giyim ve konfeksiyon  sektörü imza attı. Bu sektörde faaliyet gösteren ihracatçılar ocak-mart döneminde  371 milyon 647 bin dolarlık dış satıma ulaştı.

Şehrin ihracatında üçüncü sırada yer alan tekstil ve ham maddeleri  sektörünün ilk çeyrekteki dış satımı da 260 milyon 231 bin dolar olarak  gerçekleşti.

Bursa'dan ilk çeyrekte "çelik", "demir ve demir dışı metaller",  "makine ve aksamları", "kimyevi maddeler ve mamulleri" ile "mobilya, kağıt ve  orman ürünleri" sektörlerinde 100'er milyon doların üzerinde ihracat yapıldı.

Aynı dönemde Bursa'dan 180 ülke ve özerk bölge ile serbest bölgeye  yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,28 azalarak 3 milyar 567  milyon 653 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

ABD'YE İHRACATTA YÜZDE 25, İSRAİL'E YÜZDE 47 ARTIŞ

İlk çeyrekte Bursa'dan en fazla ihracat yapılan ülke, büyük çoğunluğu otomotiv endüstrisi olmak üzere 465 milyon 884 bin dolarla Almanya oldu.

Almanya'nın ardından 366 milyon 840 bin dolarla Fransa ikinci, 300  milyon 309 bin dolarla İtalya üçüncü, 263 milyon 729 bin dolarla İspanya dördüncü sırada yer aldı.

Bursalı ihracatçıların önemli pazarlarından ABD'ye yapılan dış satımda  yüzde 25,69'luk artış görüldü. Bu ülkeye yapılan ihracat 130 milyon 637 bin dolardan 164 milyon 201 bin dolara yükseldi.

Ocak-martta İsrail'e yapılan ihracat da yüzde 47 artarak 72 milyon 206  bin dolardan 106 milyon 725 bin dolara çıktı.





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