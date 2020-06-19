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Bütçeden Ar-Ge harcamaları 2019`da arttı

19.06.2020 11:50

Son güncelleme : 19.06.2020 11:51
Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre, 2019 yılında Ar-Ge faaliyetleri için yıllık bazda yüzde 14.6 artışla 14 milyar 924 milyon lira harcama yapıldı.



DHA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki oranı yüzde 0.35 oldu.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre ise 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 14 milyar 307 milyon lira oldu.

TÜİK açıklamasında, "Dolaylı Ar-Ge desteği hesaplamalarında kullanılan veri kaynaklarından birisi Kurumlar Vergisi Beyannamesidir. Dolaylı Ar-Ge desteği; COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle, bu beyannamenin verilme süresi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılmasından dolayı 2019 yılı için haber bülteni döneminde hesaplanamamıştır. Kaynaktan verinin elde edilmesine müteakip dolaylı Ar-Ge desteği hesaplanarak sonuçlar istatistiksel tablo olarak paylaşılacaktır" denildi.

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge harcamaları sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında, 2019 yılı için en çok harcama yüzde 43.6 ile genel bilgi gelişimi (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) için yapıldı.

Bunu yüzde 18.7 ile savunma, yüzde 10.6 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 7.1 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 5.1 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar takip etti.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak 2020 yılı için yapılan tahmine göre de  en çok ödenek yüzde 46.6 ile genel bilgi gelişimine (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) ayrıldı.

Bunu yüzde 20.8 ile savunma, yüzde 8.6 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 6.1 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 4.7 ile eğitim izledi.





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