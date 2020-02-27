AA Finans Büyüme Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, 2019 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla`nın (GSYH) yüzde 0,6 büyümesini bekliyor.
Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
27.02.2020 11:58
Son güncelleme : 27.02.2020 11:58
AA
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak 2019 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH beklentilerinin ortalaması yüzde 5,1 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin 2019 yılı 4. çeyrek büyüme beklentileri yüzde 4,2-6,1 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 0,6 oldu. Geçen yıl için ekonomistlerin büyüme beklentileri, en düşük yüzde 0,2 ve en yüksek yüzde 0,9 seviyesinde oluştu.
Öte yandan ekonomistlerin 2020 yıl sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3,9 düzeyinde belirlendi. Ekonomistlerin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerine bakıldığında en düşük yüzde 2,5 ve en yüksek yüzde 5,2 olduğu görüldü.
Türkiye ekonomisi 2019 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyümüştü.
11:42113.665
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -1.506,59
|Açılış
|: 113.976
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|Önceki Kapanış
|: 115.171
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114.464
En Düşük
113.352
11:426,1659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,1620
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|Önceki Kapanış
|: 6,1600
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6,1680
En Düşük
6,1506
11:426,7530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0555
|Açılış
|: 6,7390
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|Önceki Kapanış
|: 6,6930
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6,7530
En Düşük
6,6963
11:42326,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
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|Açılış
|: 327,00
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|Önceki Kapanış
|: 323,99
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327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,27
|30.366.472
|% 11,22
|
|HATEK
|10,82
|19.342.247
|% 11,20
|
|FMIZP
|51,25
|22.802.946
|% 11,12
|
|EKIZ
|1,24
|31.525
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|154.417
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,92
|75.341.346
|% -10,56
|
|BJKAS
|2,53
|8.254.673
|% -8,99
|
|ALCAR
|56,65
|3.148.050
|% -7,74
|
|SNPAM
|5,82
|830.068
|% -7,62
|
|GYHOL
|21,22
|94.832
|% -7,34
|
|THYAO
|12,87
|648.800.873
|% -2,79
|
|KRDMD
|2,86
|329.295.745
|% -1,72
|
|IHLGM
|1,37
|275.801.782
|% 3,01
|
|ASELS
|28,36
|274.402.858
|% -2,21
|
|EKGYO
|1,52
|156.354.289
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,37
|275.801.782
|% 3,01
|
|KRDMD
|2,86
|329.295.745
|% -1,72
|
|EKGYO
|1,52
|156.354.289
|% 0,00
|
|KARSN
|1,86
|108.675.940
|% -4,12
|
|THYAO
|12,87
|648.800.873
|% -2,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9504
|7,9903
|% 0,40
|
|Frank
|6,3165
|6,3545
|% 0,65
|
|Riyal
|1,6376
|1,6458
|% 0,18
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|12,71
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,33
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,09
|0,18
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|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|52,16
|52,16
|-0,65
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