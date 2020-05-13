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Cari işlemler hesabı açıklandı

13.05.2020 10:01

Son güncelleme : 13.05.2020 10:19
Türkiye`nin cari işlemler hesabı, martta 4 milyar 923 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 463 milyon dolar oldu.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2020 dönemine  ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, geçen yılın mart ayında 120 milyon dolar açık veren cari  işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 923 milyon dolar açık  gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler fazlası 1 milyar 463 milyon  dolara geriledi.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 3  milyar 551 milyon dolar artarak 4 milyar 289 milyon dolara ulaşması, hizmetler  dengesi kaynaklı net girişlerin 918 milyon dolar azalarak 735 milyon dolara  gerilemesi ve geçen yılın mart ayında 131 milyon dolar net giriş gözlemlenen  ikincil gelir dengesi kaleminde bu yılın mart ayında 197 milyon dolar net çıkış  gerçekleşmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, martta 1 milyar 160 milyon  dolar açık verdi. Söz konusu hesap geçen yılın mart ayında 3 milyar 930 milyon  dolar fazla vermişti.

Aynı dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan  net gelirler, 529 milyon dolar azalarak 514 milyon dolar oldu. Birincil gelir  dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar da  martta bir önceki yılın aynı ayına göre 9 milyon dolar azalarak 1 milyar 49  milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari  işlemler dengesinin martta 3,6 milyar dolar, 2020 sonunda ise 8,2 milyar dolar  açık vermesini bekliyordu. Cari işlemler dengesi, şubatta 1 milyar 230 milyon  dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar olmuştu.




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