Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Cari işlemler hesabı belli oldu

12.06.2020 10:04

Son güncelleme : 12.06.2020 10:36
Türkiye`nin cari işlemler hesabı, nisanda 5 milyar 62 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 3 milyar 291 milyon dolar oldu.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2020  dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, Nisan 2019'da 469 milyon dolar açık veren cari işlemler  hesabında, bu yılın aynı döneminde 5 milyar 62 milyon dolar açık gerçekleşti.  Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 3 milyar 291 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının  nisanda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 279 milyon dolar artarak 3 milyar  810 milyon dolara ulaşması ve geçen yılın nisan ayında 2 milyar 333 milyon dolar  net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 240 milyon dolar net açık  gerçekleşmesi etkili oldu.

Geçen yılın nisan ayında 3 milyar 257 milyon dolar fazla veren altın  ve enerji hariç cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 315  milyon dolar açık oluştu.

Aynı dönemde, birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri  kaleminden kaynaklanan net çıkışlar 111 milyon dolar azalarak 1 milyar 36 milyon  dolar düzeyinde gerçekleşti. İkincil gelir dengesi kaleminde ise nisanda 74  milyon dolar giriş yaşandı. Bu kalemde geçen yılın nisan ayında 13 milyon dolar  çıkış kaydedilmişti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari  işlemler dengesinin nisanda 4,3 milyar dolar, 2020 sonunda ise 10,9 milyar dolar  açık vermesini bekliyordu. Öte yandan mart ayına ilişkin cari işlemler açığı 4  milyar 923 milyon dolardan 4 milyar 844 milyon dolara revize edildi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:21108.346
Değişim :  -0,74% |  -809,50
Açılış :  108.485  
Önceki Kapanış :  109.155  
En Yüksek
108.695 En Düşük
107.833
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 6,34 41.715.325 % 9,88  
EKIZ 10,69 1.735.040 % 9,53  
RTALB 30,00 31.101.291 % 9,49  
GLRYH 12,88 3.323.079 % 9,15  
ISBIR 1.160,00 361.920 % 7,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5682 8,6112 % -0,32  
Frank 7,1925 7,2358 % -0,33  
Riyal 1,8118 1,8209 % -0,33  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 4,59  
Altın Gr. 379 380 -0,43  
Cumhuriyet 2.456 2.481 -4,90  
Tam 2.528 2.549 -5,00  
Yarım 1.233 1.244 -2,40  
Çeyrek 617 623 -1,20  
Gümüş.Ons 17,53 17,56 -0,11  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 -0,03  
B. Petrol 37,38 37,38 -1,17  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru