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Çelik ihracatçıları ABD’den ek vergi zararının iadesini talep edecek

16.07.2020 13:34

Son güncelleme : 16.07.2020 13:34
Amerikan Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump`ın Türkiye`den çelik ithalatına yönelik ek vergi uygulamasının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.



AA

Çelik İhracatçıları Birliği'nden (ÇİB) yapılan açıklamaya göre, ABD  Başkanı Trump, Mart 2018'de çelik ithalatının ABD çelik endüstrisini üretim  gereksinimlerini yeterince karşılayamayacağı bir noktaya kadar zayıflatmakla  tehdit ettiğini savunmuş ve yetkisini kullanarak dünyanın dört bir yanından çelik  ithalatına yüzde 25 tarifeler getirmişti.

Trump daha sonra ağustos ayında Türkiye'den çelik ithalatında  vergileri yüzde 50'ye kadar ikiye katladığını açıklamıştı. ABD Uluslararası  Ticaret Mahkemesi, Trump'ın Türkiye'den çelik ithalatına yönelik ek vergi  uygulamasının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

"İKİ YILLIK MÜCADELENİN SONUCU"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Başkanı Adnan Aslan, "Trump’ın  yüzde 25 oranındaki keyfi ek vergisinden ötürü ihracatçımız zarara uğradı.  Zararın karşılanmasını talep edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aslan, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin kararına ilişkin şunları  kaydetti:

"Trump’ın arkasında hiçbir gerekçesi olmadan, sadece Türkiye’ye  uyguladığı yüzde 25 ek vergi çelik ihracatçısını zarara uğrattı. ABD Başkanı  mahkeme kararından önce bize uyguladığı ek vergiyi kaldırdı ancak bu haksız karar  geceden gündüze denecek bir zaman diliminde alındı. İhracatçımız bu karara  gemilerde ve limanlarda yakalanmıştı. İki yıldır bu dava ile uğraşıyorduk ve hak  sonunda yerini buldu. Dava temyize gitmezse doğan zararımızın iadesini ABD  gümrüklerinden talep edeceğiz. Temyiz yolu olursa aynı başvurumuzu üst  mahkemelere de taşıyacağız. 2017’de Türkiye’nin toplam çelik ihracatının yüzde  15’i ABD’ye gerçekleştiriliyordu. Bu oran bugün yüzde 3 seviyelerinde seyrediyor.  ABD halihazırda Güney Kore, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Meksika ve Kanada’ya  özel kota açmış durumda. Bu ülkelerden ithal ettiği çelik ürünlerinden vergi  almıyor."

Aslan, mahkeme kararının dünyada Türk çelik sektörüne yönelik haksız  uygulamaların kalkması açısından referans niteliğinde olduğunu belirterek, "Aynı  mücadeleyi AB ile de sürdürüyoruz. Bölge ülkelerine 2018’de 8,5 milyon ton çelik  ihracatı gerçekleştirirken bugün bu rakam 5 milyon ton seviyelerine indi."  değerlendirmesinde bulundu.




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