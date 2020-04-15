Çelik sektörü üretimini sürdürüyor













AA

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, AA muhabirine, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının çelik sektörüne etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Salgının hem Türkiye'de hem de dünyada çelik üreten ve kullanan sektörlere olumsuz yansıdığını ifade eden Yayan, buna rağmen üretim kararlılığının sürdüğünü söyledi.Yayan, "Üretimini sürdürmesi mümkün sektörlerin kontrollü bir şekilde çalışmasına ihtiyaç var. Çelik sektörü de bunlardan biri. Dolayısıyla tüm olumsuz etkilere, yurt içi ve yurt dışı talepteki daralmaya rağmen üretim faaliyetlerimizi sürdürme gayreti içindeyiz." diye konuştu.Özellikle son haftalarda Avrupa Birliği'nin (AB) çelik talebinde ciddi bir azalma olduğuna dikkati çeken Yayan, Kovid-19 salgınının artmasıyla iş yerlerindeki çalışma şartlarının olumsuz etkilemesinin buna yol açtığını dile getirdi.Yayan, AB'deki İtalya ve İspanya gibi ülkelerde çelik üretim tesislerinin üretimlerini durduğunu anımsatarak, "Almanya gibi nispeten daha kontrollü giden ülkelerde sınırlı bir daralma oldu. Türk çelik sektörü gerekli tedbirleri almak kaydıyla çalışmayı, faaliyetlerini sürdürmeyi tercih etti." dedi.Türkiye'nin AB çelik sektöründe en büyük ihracatçı konumunda bulunduğuna işaret eden Yayan, şöyle konuştu:"AB'ye yönelik ihracatımız sınırlandı. Çelik tüketen sektörler duraklayınca talepler de azaldı. Bunun ötesinde lojistik problemler ortaya çıkmaya başladı. Buradan yüklediğiniz çelik ürünleri limanlara, oradan da kullanıcıya giderken taşıma kanallarında sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar. Böyle olunca da üretim halen mevcut siparişleri tamamlaya yönelik sürdürülüyor. Bu siparişler bittiğinde ve stok yapma imkanı da tümüyle kullanıldığında ondan sonrası için üretim yapmak ciddi şekilde zorlaşıyor."Yayan, mevcut şartlarda stoklara çalışmanın sektörün geleceği açısından avantaj olabileceğini bildirdi.Salgın bittiğinde ve talep ortaya çıktığında stokların hemen bu talebi karşılama açısından bir avantaj sağlayabileceğini vurgulayan Yayan, şunları kaydetti:"Orada da birkaç faktör var. Birincisi, talebin hemen hızlı bir şekilde gündeme gelmesi mümkün değil. Burada bir adaptasyon süreci olabilir. İkincisi fiyatlar çok dalgalanıyor. Stoklarda mal tutarken sadece stok maliyetine katlanırsanız bu anlaşılabilir ama fiyatlar sektörde çok hareketli. Dolayısıyla sipariş karşılığı bir üretim yapmıyorsanız, fiyat dalgalanmalarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu açından da bir risk var."Türkiye'nin ihracatında yüzde 10'luk payın çelik sektörünce gerçekleştirildiğini ifade eden Yayan, çalışanların Kovid-19 salgınından etkilenmemesi için gerekli önlemleri alarak üretimi devam ettireceklerini sözlerine ekledi.