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Çelik sektörü üretimini sürdürüyor

15.04.2020 11:49

Son güncelleme : 15.04.2020 11:49
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, üretimini sürdürmesi mümkün sektörlerde kontrollü bir şekilde çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Çelik sektörü de bunlardan biri. Tüm olumsuz etkilere, yurt içi ve yurt dışı talepteki daralmaya rağmen üretim faaliyetlerimizi sürdürme gayreti içindeyiz" dedi.



AA

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, AA muhabirine, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının çelik  sektörüne etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Salgının hem Türkiye'de hem de dünyada çelik üreten ve kullanan  sektörlere olumsuz yansıdığını ifade eden Yayan, buna rağmen üretim  kararlılığının sürdüğünü söyledi.

Yayan, "Üretimini sürdürmesi mümkün sektörlerin kontrollü bir şekilde  çalışmasına ihtiyaç var. Çelik sektörü de bunlardan biri. Dolayısıyla tüm olumsuz  etkilere, yurt içi ve yurt dışı talepteki daralmaya rağmen üretim  faaliyetlerimizi sürdürme gayreti içindeyiz." diye konuştu.

''TALEP DARALMASI VE LOJİSTİK FAKTÖRLER ETKİLİ''

Özellikle son haftalarda Avrupa Birliği'nin (AB) çelik talebinde ciddi  bir azalma olduğuna dikkati çeken Yayan, Kovid-19 salgınının artmasıyla iş  yerlerindeki çalışma şartlarının olumsuz etkilemesinin buna yol açtığını dile  getirdi.

Yayan, AB'deki İtalya ve İspanya gibi ülkelerde çelik üretim  tesislerinin üretimlerini durduğunu anımsatarak, "Almanya gibi nispeten daha  kontrollü giden ülkelerde sınırlı bir daralma oldu. Türk çelik sektörü gerekli  tedbirleri almak kaydıyla çalışmayı, faaliyetlerini sürdürmeyi tercih etti."  dedi.

Türkiye'nin AB çelik sektöründe en büyük ihracatçı konumunda  bulunduğuna işaret eden Yayan, şöyle konuştu:

"AB'ye yönelik ihracatımız sınırlandı. Çelik tüketen sektörler  duraklayınca talepler de azaldı. Bunun ötesinde lojistik problemler ortaya  çıkmaya başladı. Buradan yüklediğiniz çelik ürünleri limanlara, oradan da  kullanıcıya giderken taşıma kanallarında sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar.  Böyle olunca da üretim halen mevcut siparişleri tamamlaya yönelik sürdürülüyor.  Bu siparişler bittiğinde ve stok yapma imkanı da tümüyle kullanıldığında ondan  sonrası için üretim yapmak ciddi şekilde zorlaşıyor."

"STOKA ÇALIŞMAK GELECEK İÇİN AVANTAJ OLABİLİR"

Yayan, mevcut şartlarda stoklara çalışmanın sektörün geleceği  açısından avantaj olabileceğini bildirdi.

Salgın bittiğinde ve talep ortaya çıktığında stokların hemen bu talebi  karşılama açısından bir avantaj sağlayabileceğini vurgulayan Yayan, şunları  kaydetti:

"Orada da birkaç faktör var. Birincisi, talebin hemen hızlı bir  şekilde gündeme gelmesi mümkün değil. Burada bir adaptasyon süreci olabilir.  İkincisi fiyatlar çok dalgalanıyor. Stoklarda mal tutarken sadece stok maliyetine  katlanırsanız bu anlaşılabilir ama fiyatlar sektörde çok hareketli. Dolayısıyla  sipariş karşılığı bir üretim yapmıyorsanız, fiyat dalgalanmalarıyla karşı karşıya  kalıyorsunuz. Bu açından da bir risk var."

Türkiye'nin ihracatında yüzde 10'luk payın çelik sektörünce  gerçekleştirildiğini ifade eden Yayan, çalışanların Kovid-19 salgınından  etkilenmemesi için gerekli önlemleri alarak üretimi devam ettireceklerini  sözlerine ekledi.





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