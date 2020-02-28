Koronavirüs nedeniyle iptal edilen Dünya Mobil Kongresi`nin ardından, 5 Mart`ta kapılarını ziyaretçilerine açacak olan Cenevre Otomobil Fuarı`nın da iptal edildiği bildirildi.
Cenevre Otomobil Fuarı iptal edildi
28.02.2020 13:55
Son güncelleme : 28.02.2020 13:56
FOREKS
Cenevre Otomobil Fuarı'nı düzenleyen Palexpo şirketi otomobil üreticilerini koronavirüs salgını nedeniyle fuarın iptal edildiği konusunda bilgilendirdi.
Çin'de başlayan Koronavirüsü nedeniyle iptal edilen Dünya Mobil Kongresi'nin ardından gözler Cenevre Otomobil Fuarı'ndaydı. 5 Mart'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak olan fuar iptal edildi.
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