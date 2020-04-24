GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi

24.04.2020 09:38

Son güncelleme : 24.04.2020 09:38
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip corona virüs Kovid-19 tedbirleri kapsamında internet kullanımının arttığını belirterek, GSM operatörlerinin ramazanda internet kullanan abonelerine 1`er gigabyte (GB) interneti ücretsiz sağlayacağını açıkladı.



AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin genel müdürleriyle videokonferansla yaptığı görüşme sonrası alınan kararlara ilişkin AA muhabirine  değerlendirmede bulundu.

Mobil abone sayısının 2020 itibarıyla 81 milyona ulaştığını belirten  Karaismailoğlu, "Kovid-19 tedbirleriyle gördük ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep  Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 18 yılda haberleşme altyapısına yaptığımız  yatırımlar sayesinde ülkemiz bu konuda dünyanın en iyi altyapılarından birine  sahip durumda. Keza neredeyse eğitimden çalışma hayatına kadar her şey dijital  ortama kaymasına ve erişim altyapısına talep birkaç kat birden artış göstermesine  karşın hiçbir aksama yaşanmadı." ifadesini kullandı.

Bilişim ve elektronik haberleşme sektörünün uzun süredir Türkiye’nin  lokomotif sektörlerinden biri haline geldiğine dikkati çeken Karaismailoğlu,  sektörün her geçen gün gücüne güç kattığını söyledi.

"EKSTRA DESTEKLER GÜNDEMDE"

Bakan Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların  öğrencilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde sağlanan ders içeriklerine  yönelik de önemli kampanyalar yaptırdıklarını anlattı.

Bu kapsamda tüm hanelere 8 GB’a kadar internet hizmetinin EBA için  ücretsiz tanımlandığını anımsatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu içeriğe erişecek öğrenci sayısında hiçbir sınırlandırma da  yaptırmadık. Koronavirüsle mücadele ederken devlete düşen görevler yanında özel  sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. GSM  operatörlerimiz de bu süreçte elini taşın altına koydu ve güzel işler başardı.  Sağlık çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza destek  sağlayan operatörlerimiz hiçbir aboneyi ayırmadan destek sağladı. Hatta konuşma  süresi olarak da ekstra destekler gündemde. Tam detayları kendileri açıklayacak.  Pandemi sürecinde örnek bir çalışma ortaya koyan operatörlerimiz Türk Telekom,  Turkcell ve Vodafone’a vatandaşlarımız ve kullanıcılarımız adına teşekkür  ediyorum.''

"SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇACAK DÜZENLEMELERE DEVAM"

Türkiye’de haberleşme sektörünün gelişmesinde yapılan yasal  düzenlemelerin ve altyapı yatırımlarının büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan  Karaismailoğlu, sektörün önünü açacak düzenlemeleri yapmaya devam edeceklerinin  altını çizdi.

Haberleşme sektöründe bulunan firmaların altyapı yatırımlarını  artırarak sürdürmesinin bu noktada büyük öneme sahip olduğunu ifade eden  Karaismailoğlu, "Keza GSM operatörlerimiz her yıl 10 milyar liranın üzerinde  altyapı yatırımı yaparak bu noktada üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Ancak  Kovid-19 tedbirleri sonrasında vatandaşların internet kullanımını daha da arttı.  İhtiyaç haline gelen internet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir  yük getirmemesi amacıyla tüm GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına bir  destek istedik. Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla tüm  operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine vatandaşımızın her birine  ramazan ayında 1'er GB interneti ücretsiz sağlayacak." değerlendirmesinde  bulundu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA AYLIK 15 GİGABYTE"

Karaismailoğlu, Kovid-19 sürecinde bakanlık olarak operatörlerle  yapılan koordinasyon ile sağlık çalışanlarına yönelik mobil haberleşme  kampanyalarının sağlandığını da bildirdi.

Söz konusu kampanyaların önemli miktarda artırıldığını dile getiren  Karaismailoğlu, 780 bin kişiyi geçen sağlık çalışanı personeline 2 ay süreyle  aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmetini ücretsiz olarak vermeye  başladıklarını, yaklaşık 45 bin kişilik Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezleri  çalışanlarına ise ek olarak 2 ay süreyle 10 bin dakika sesli görüşme hizmetinin  de ücretsiz verileceğini anlattı.

Karaismailoğlu, özellikle hastanelerde görevli sağlık personelinin  evine gidemediğini ve sevdiklerini göremediğini bildiklerini belirterek, "Bu  nedenle 12 bin 864 saha çalışma ekibine de sevdikleriyle daha rahat  konuşabilmeleri, görüntülü sohbet edebilmeleri için 3 ay süreyle 15 GB/ay  internet ve 15 bin dakika/ay sesli görüşme hizmeti ek olarak sunulmaya  başlayacak. Onlar bizler için insanımız için sevdiklerinden ayrı kaldılar.  Elimizden gelen her şeyi de sağlık çalışanlarımız sevdiklerine kavuşabilsin diye  seferber etmeye hazırız." dedi.  





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.171
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  98.171  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YKSLN 7,12 17.152.467 % 0,00  
SEYKM 11,30 797.374 % 0,00  
ODAS 1,61 179.890.224 % 0,00  
SNGYO 0,97 28.800.879 % 0,00  
PETKM 3,43 209.966.922 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5916 8,6347 % 0,52  
Frank 7,1194 7,1623 % 0,46  
Riyal 1,8523 1,8616 % 0,59  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.729 -2,65  
Altın Gr. 387 388 0,94  
Cumhuriyet 2.482 2.544 6,40  
Tam 2.547 2.610 6,50  
Yarım 1.241 1.274 3,20  
Çeyrek 622 637 1,60  
Gümüş.Ons 15,22 15,26 -0,01  
Gümüş Gr. 3,41 3,41 0,01  
B. Petrol 21,66 21,66 0,33  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru