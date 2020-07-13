Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 399 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 655 lira, Cumhuriyet altını da 2.674 liradan satılıyor.
Çeyrek altın kaç lira oldu?
13.07.2020 10:59
Son güncelleme : 13.07.2020 11:05
AA
Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 397,1 liradan tamamladı.
Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 399 lira
seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
655 lira, Cumhuriyet altını da 2.674 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.806 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, küresel merkez bankalarının genişleyici tutumlarının ve devletlerin teşvik paketlerine devam edeceği beklentisinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı enflasyon beklenti anketinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.
10:50116.741
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 1.932,72
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
116.817
En Düşük
116.126
10:506,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9050
|
6,8729
En Düşük
6,8452
10:507,7762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0151
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7904
En Düşük
7,7554
10:50398,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,63
|Açılış
|: 398,58
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,25
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|414,40
|12.072.161
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|349.985
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|349.985
|% 9,98
|
|PKENT
|304,40
|1.881.801
|% 9,97
|
|DGKLB
|2,68
|30.087.583
|% 9,84
|
|TACTR
|5,31
|25.329
|% -10,00
|
|VKFYO
|5,11
|998.729
|% -9,88
|
|SERVE
|5,77
|88.131
|% -9,42
|
|TSPOR
|5,70
|188.534.377
|% -8,65
|
|ROYAL
|1,95
|15.600
|% -7,14
|
|EKGYO
|2,22
|369.447.609
|% 2,78
|
|THYAO
|11,90
|254.550.794
|% 0,59
|
|TSPOR
|5,70
|188.534.377
|% -8,65
|
|GARAN
|7,89
|186.122.216
|% 1,02
|
|KARSN
|3,56
|157.637.510
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,22
|369.447.609
|% 2,78
|
|SKBNK
|1,60
|91.396.157
|% 3,90
|
|ODAS
|2,82
|156.430.278
|% 4,83
|
|IHLGM
|1,74
|87.859.035
|% 5,45
|
|KARSN
|3,56
|157.637.510
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6419
|8,6852
|% 0,08
|
|Frank
|7,2681
|7,3119
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.650
|2.690
|-4,00
|
|Tam
|2.672
|2.685
|11,80
|
|Yarım
|1.298
|1.313
|5,70
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,90
|