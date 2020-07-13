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Çeyrek altın kaç lira oldu?

13.07.2020 10:59

Son güncelleme : 13.07.2020 11:05
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 399 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 655 lira, Cumhuriyet altını da 2.674 liradan satılıyor.



AA

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram  altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 397,1 liradan tamamladı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 399 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 655 lira, Cumhuriyet altını da 2.674 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5  artışla 1.806 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel merkez bankalarının genişleyici tutumlarının ve devletlerin teşvik paketlerine devam edeceği beklentisinin altının ons fiyatını  desteklemeye devam ettiğini söyledi.  

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı enflasyon beklenti anketinin takip edileceğini bildiren analistler,  teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç  olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini  kaydetti.




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Alış Satış %  
Altın Gr. 399 399 2,07  
Cumhuriyet 2.650 2.690 -4,00  
Tam 2.672 2.685 11,80  
Yarım 1.298 1.313 5,70  
Çeyrek 649 657 2,90  
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